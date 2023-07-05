Зеленский совершит визит в Болгарию на этой неделе – СМИ

По информации СМИ, визит состоится в четверг. Из соображений безопасности конкретное время визита Зеленского держится в секрете, говорится в материале.

Болгария формирует пакет помощи для Украины, сообщил сегодня новый министр обороны страны Тодор Тагарев.

Конкретизировать, что именно может войти в этот пакет, министр отказался из-за конфиденциальности такой информации.

"Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", – сказал он.

Правительство Болгарии утвердило пакет военной помощи для Украины 26 июня.

По словам Тагарева, Болгария "достает со складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, скажем, 30–40 и более лет, а что там со стоимостью – это всегда вопрос, как эта стоимость рассчитывается". По масштабам помощь будет предоставлена "в том же объеме, как и в прошлый раз", сказал министр.