Зеленский совершит визит в Болгарию на этой неделе – СМИ

По информации СМИ, визит состоится в четверг. Из соображений безопасности конкретное время визита Зеленского держится в секрете, говорится в материале.
Болгария формирует пакет помощи для Украины, сообщил сегодня новый министр обороны страны Тодор Тагарев.
Конкретизировать, что именно может войти в этот пакет, министр отказался из-за конфиденциальности такой информации.
"Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", – сказал он.
Правительство Болгарии утвердило пакет военной помощи для Украины 26 июня.
По словам Тагарева, Болгария "достает со складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, скажем, 30–40 и более лет, а что там со стоимостью – это всегда вопрос, как эта стоимость рассчитывается". По масштабам помощь будет предоставлена "в том же объеме, как и в прошлый раз", сказал министр.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.
27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".