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Болгария и Украина согласовали разблокировку на границе машин с продовольствием – Минагропрод Украины

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Министры обсуждали вопрос продовольствия на личной встрече
Министры обсуждали вопрос продовольствия на личной встрече
Фото: minagro.gov.ua

Тему перевозки украинского продовольствия обсудили министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев. Об этом проинформировало 22 апреля Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Состоялась встреча двух министров. [...] Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", – говорится в сообщении.

19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.

В тот же день ситуацию обсудили первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов. Болгарский политик объяснил, что "из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию и они терпят убытки", и подчеркнул, что в вопросе импорта "Болгария ожидает решение, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны".

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу.

Уже несколько стран приостановили сухопутный импорт зерна и другой агропродукции из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что украинский экспорт навредит их фермерам.

15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям.

Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария, а Румыния рассматривает целесообразность таких шагов.

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если она будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.

В Еврокомиссии раскритиковали односторонние действия стран – членов союза и подчеркнули, что торговая политика "находится в исключительной компетенции ЕС". Для поддержки фермеров из этих пяти стран ЕС Европейская комиссия готовит дополнительный пакет помощи на €100 млн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, Болгария, экономика, импорт, экспорт, Министерство аграрной политики, Николай Сольский, зерно, министр
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