Болгария и Украина согласовали разблокировку на границе машин с продовольствием – Минагропрод Украины

"Состоялась встреча двух министров. [...] Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", – говорится в сообщении.

19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.

В тот же день ситуацию обсудили первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов. Болгарский политик объяснил, что "из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию и они терпят убытки", и подчеркнул, что в вопросе импорта "Болгария ожидает решение, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны".