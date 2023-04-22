Болгария и Украина согласовали разблокировку на границе машин с продовольствием – Минагропрод Украины

"Состоялась встреча двух министров. [...] Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", – говорится в сообщении.
19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.
В тот же день ситуацию обсудили первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов. Болгарский политик объяснил, что "из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию и они терпят убытки", и подчеркнул, что в вопросе импорта "Болгария ожидает решение, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны".
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу.
Уже несколько стран приостановили сухопутный импорт зерна и другой агропродукции из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что украинский экспорт навредит их фермерам.
15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям.
Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария, а Румыния рассматривает целесообразность таких шагов.
18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если она будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.
В Еврокомиссии раскритиковали односторонние действия стран – членов союза и подчеркнули, что торговая политика "находится в исключительной компетенции ЕС". Для поддержки фермеров из этих пяти стран ЕС Европейская комиссия готовит дополнительный пакет помощи на €100 млн.