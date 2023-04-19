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Болгария временно запретила импорт продовольствия из Украины, но разрешила транзит

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Болгария по-прежнему солидарна с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей "этому делу не поспособствуют", отметил Донев
Болгария по-прежнему солидарна с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей "этому делу не поспособствуют", отметил Донев
Фото: wikipedia.org

Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.

Об этом 19 апреля на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Галаб Донев, его цитирует БНР.

По словам Донева, в 2022 году, "вопреки идее так называемых "коридоров солидарности", в стране остались значительные объемы продовольствия и были нарушены основные производственные и торговые цепочки".

Если такая тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введения подобных запретов другими странами, это "может иметь весьма серьезные последствия для болгарского бизнеса", добавил исполняющий обязанности главы кабмина.

Донев назвал принятое решение "вынужденной мерой". Он выразил надежду, что "Брюссель услышит и поймет" позиции стран — членов ЕС – Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии – и переосмыслит свою позицию.

Как подчеркнул Донев, Болгария "по-прежнему солидарна с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей этому делу не поспособствуют".

Ожидается, что решение о сроках действия временного запрета на ввоз продовольствия из Украины правительство Болгарии примет на заседании 19 апреля.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.

15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.

Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия и Словакия.

В Еврокомиссии раскритиковала односторонние действия стран – членов союза и подчеркнули, что торговая политика "находится в исключительной компетенции ЕС". 

18 апреля Министерство экономики Украины заявило о том, что договорилось с правительством Польши о возобновлении транзита.

Теги: Украина, Болгария, экономика, импорт, бизнес, правительство, запрет, транзит, банкротство, убытки, Евросоюз, фермеры, премьер-министр, заседание, ЕС, зерно
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