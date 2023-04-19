Болгария временно запретила импорт продовольствия из Украины, но разрешила транзит

Болгария по-прежнему солидарна с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей "этому делу не поспособствуют", отметил Донев Фото: wikipedia.org

Об этом 19 апреля на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Галаб Донев, его цитирует БНР.

По словам Донева, в 2022 году, "вопреки идее так называемых "коридоров солидарности", в стране остались значительные объемы продовольствия и были нарушены основные производственные и торговые цепочки".

Если такая тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введения подобных запретов другими странами, это "может иметь весьма серьезные последствия для болгарского бизнеса", добавил исполняющий обязанности главы кабмина.

Донев назвал принятое решение "вынужденной мерой". Он выразил надежду, что "Брюссель услышит и поймет" позиции стран — членов ЕС – Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии – и переосмыслит свою позицию.

Как подчеркнул Донев, Болгария "по-прежнему солидарна с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей этому делу не поспособствуют".

Ожидается, что решение о сроках действия временного запрета на ввоз продовольствия из Украины правительство Болгарии примет на заседании 19 апреля.