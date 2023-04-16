Болгария рассматривает возможность запрета на импорт украинского зерна

"Необходимо защитить и болгарские интересы. Тем более что когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", – сказал Гечев.
Министр отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. Он напомнил, что Болгария обратилась с запросом по проблеме в Брюсселе еще в сентябре 2022 года. По словам министра, во вторник состоятся консультации на тему зерна с президентом Болгарии Руменом Радевым.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.
5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.
7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.
Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров. 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что страна запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.