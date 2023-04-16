Болгария рассматривает возможность запрета на импорт украинского зерна

В Болгарии думают над тем, чтобы запретить ввоз зерна из Украины Фото: EPA

"Необходимо защитить и болгарские интересы. Тем более что когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", – сказал Гечев.

Министр отметил, что уже обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. Он напомнил, что Болгария обратилась с запросом по проблеме в Брюсселе еще в сентябре 2022 года. По словам министра, во вторник состоятся консультации на тему зерна с президентом Болгарии Руменом Радевым.