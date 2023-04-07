Польские фермеры продолжают протесты, несмотря на запрет импорта зерна из Украины – президент фермерской организации

"Ничего не меняется", – заявил он.
Во вторник фермеры планируют собраться в районе Хелма Люблинского воеводства, а с 10.00 среды хотят заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорогуске на три дня, рассказал Серафин.
"Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если правительство не подаст конкретные документы, постановления до 15 [апреля]. Политические интриги и коммуникация нас не интересуют. Мы будем организовывать акции протеста и блокады в каждом воеводском городе", – сказал президент фермерской организации.
По словам Серафина, на складах в Польше находится 9 млн тонн украинского зерна, пишет RMF FM.
"Их надо утилизировать, перевезти в голодающую Африку. Польша не нуждалась в этом зерне", – сказал он.
Фермерские протесты в Польше продолжаются с середины января. Как отмечает Strefa Agro, причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и приток зерновых из Украины. После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что из-за этого резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.
5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.
7 апреля министр аграрной политики Украины Николай Сольский и новоназначенный министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Роберт Телус договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. Украина приостанавливает ввоз четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.