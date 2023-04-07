Польские фермеры продолжают протесты, несмотря на запрет импорта зерна из Украины – президент фермерской организации

"Ничего не меняется", – заявил он.

Во вторник фермеры планируют собраться в районе Хелма Люблинского воеводства, а с 10.00 среды хотят заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорогуске на три дня, рассказал Серафин.

"Мы не отступим ни в Щецине, ни в Варшаве, ни в любом другом регионе, если правительство не подаст конкретные документы, постановления до 15 [апреля]. Политические интриги и коммуникация нас не интересуют. Мы будем организовывать акции протеста и блокады в каждом воеводском городе", – сказал президент фермерской организации.

По словам Серафина, на складах в Польше находится 9 млн тонн украинского зерна, пишет RMF FM.

"Их надо утилизировать, перевезти в голодающую Африку. Польша не нуждалась в этом зерне", – сказал он.

Фермерские протесты в Польше продолжаются с середины января. Как отмечает Strefa Agro, причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и приток зерновых из Украины. После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что из-за этого резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.