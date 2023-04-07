Украина приостановит экспорт зерна в Польшу – Сольский

Договоренности были достигнуты во время встречи министра аграрной политики Украины Николая Сольского и новоназначенного министра сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Роберта Телуса.

"Ситуация сложная для украинского фермера, но очевидно, и для польского. Все мы понимаем, кто в этом виноват, но решать этот вопрос нам. Возможность транзита через территорию Польши в другие страны – члены ЕС и третьи страны сохранена, порядок транзита будет упрощен для устранения простоя транспорта и очередей в пунктах пропуска", – сказал Сольский.

Он уточнил, что Украина приостанавливает экспорт в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

"Украинская сторона понимает наши проблемы и согласилась на наши предложения очень серьезно пересмотреть вопрос импорта зерна в Польшу... на данный момент и вовсе прекратить поступление зерна в Польшу. Мы не говорим о транзите", – сказал министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши, цитирует Polsat News.

Он добавил, что обе стороны будут очень внимательно следить за тем, чтобы зерно не оставалось в Польше.

На следующей неделе представители Украины и Польши встретятся снова, чтобы подписать соответствующие документы.

"Перед новым сезоном, до лета, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и в мире, мы снова встретимся, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия", – добавил Сольский.