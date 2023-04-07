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Украина приостановит экспорт зерна в Польшу – Сольский

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Украина приостанавливает экспорт в Польшу четырех культур, сообщил Сольский
Украина приостанавливает экспорт в Польшу четырех культур, сообщил Сольский
Фото: EPA

Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины в Facebook.

Договоренности были достигнуты во время встречи министра аграрной политики Украины Николая Сольского и новоназначенного министра сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Роберта Телуса.

"Ситуация сложная для украинского фермера, но очевидно, и для польского. Все мы понимаем, кто в этом виноват, но решать этот вопрос нам. Возможность транзита через территорию Польши в другие страны – члены ЕС и третьи страны сохранена, порядок транзита будет упрощен для устранения простоя транспорта и очередей в пунктах пропуска", – сказал Сольский.

Он уточнил, что Украина приостанавливает экспорт в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. 

"Украинская сторона понимает наши проблемы и согласилась на наши предложения очень серьезно пересмотреть вопрос импорта зерна в Польшу... на данный момент и вовсе прекратить поступление зерна в Польшу. Мы не говорим о транзите", – сказал министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши, цитирует Polsat News.

Он добавил, что обе стороны будут очень внимательно следить за тем, чтобы зерно не оставалось в Польше.

На следующей неделе представители Украины и Польши встретятся снова, чтобы подписать соответствующие документы.

"Перед новым сезоном, до лета, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и в мире, мы снова встретимся, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия", – добавил Сольский.

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Контекст:

С середины января в Польше продолжаются фермерские протесты. Как отмечает Strefa Agro причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и неконтролируемый приток зерновых из Украины. После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу.

Польские аграрии жалуются на резко упавшие закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider. По их мнению, причина в украинском зерне, которое оседает в Польше и дальше не экспортируется. По данным минсельхоза Польши, которые приводит Business Insider, в 2022 году в Польшу было импортировано 3,27 млн тонн зерновых, из которых 75% – из Украины. Для сравнения, польский урожай зерновых за прошлый год оценивается в 35,97 млн тонн.

5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.

Теги: Украина, Польша, импорт, экспорт, пшеница, фермеры, кукуруза, Николай Сольский, ЕС, зерно
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