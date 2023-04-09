Венгрия усилит контроль над импортом украинского зерна из-за снижения цен

В Венгрии заявили, что необходимо защитить фермеров от наплыва украинской агропродукции Фото: EPA

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров.

"Украинское сельское хозяйство, имеющее полный беспошлинный статус, начало экспортировать большие объемы птицы, яиц и меда на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с традиционных рынков и снижает цены реализации фермеров ниже уровня производства", – заявил Надь.

Министр сообщил, что для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии в совместном письме попросили президента Европейской комиссии немедленно принять меры для разрешения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна из Украины.

Также Венгрия хочет хотя бы временно, для группы товаров, вновь ввести тарифы и количественные ограничения на ввоз украинского зерна и масличных культур, поступающих наземным транспортом.