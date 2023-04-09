Венгрия усилит контроль над импортом украинского зерна из-за снижения цен

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров.
"Украинское сельское хозяйство, имеющее полный беспошлинный статус, начало экспортировать большие объемы птицы, яиц и меда на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с традиционных рынков и снижает цены реализации фермеров ниже уровня производства", – заявил Надь.
Министр сообщил, что для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии в совместном письме попросили президента Европейской комиссии немедленно принять меры для разрешения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна из Украины.
Также Венгрия хочет хотя бы временно, для группы товаров, вновь ввести тарифы и количественные ограничения на ввоз украинского зерна и масличных культур, поступающих наземным транспортом.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходили преимущественно через Румынию и Польшу.
28 марта сообщалось, что Румыния и Польша просят Еврокомиссию защитить своих фермеров от украинского дешевого зерна.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Румынии Николае Чукэ на экономическом форуме в Бухаресте заявили, что Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна. Они отметили, что обе страны хотят убедиться, что их фермеры не пострадают от потока дешевого импорта из Украины.
8 апреля замминистра сельского хозяйства Польши заявил, что представители шести европейских стран встретятся, чтобы обсудить проблему, связанную с агропродукцией из Украины.