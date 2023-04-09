В Польше заявили о прекращении импорта украинского зерна как минимум до июля

Украинское зерно не будет поставляться в Польшу минимум несколько месяцев Фото: EPA

"ЕС не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам, а работа нового министра Роберта Телуса при поддержке премьера и президента показала, что мы можем достичь взаимопонимания с Украиной и остановить временно импорт не менее чем до июля", – сказал Ковальский.

По его мнению, польско-украинская договоренность по зерну "является только первым шагом".

Замминистра считает, что некоторые европейские страны, такие как Германия и Франция, которую он назвал пророссийской, заинтересованы в том, чтобы "подложить мину под украинско-польские отношения".

Ковальский заявил, что на украинскую сельскохозяйственную продукцию должны быть наложены пошлины, чтобы защитить сельское хозяйство Польши. По его словам, все продукты должны отправляться через Польшу, они не должны наносить вред польским фермерам, польским производителям и вызывать кризис, связанный с продовольственной безопасностью.

Также он сообщил, что 11 апреля министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус встретится с представителями еще пяти стран, чтобы обсудить проблему, связанную с агропродукцией из Украины.