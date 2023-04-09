В Польше заявили о прекращении импорта украинского зерна как минимум до июля

"ЕС не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам, а работа нового министра Роберта Телуса при поддержке премьера и президента показала, что мы можем достичь взаимопонимания с Украиной и остановить временно импорт не менее чем до июля", – сказал Ковальский.
По его мнению, польско-украинская договоренность по зерну "является только первым шагом".
Замминистра считает, что некоторые европейские страны, такие как Германия и Франция, которую он назвал пророссийской, заинтересованы в том, чтобы "подложить мину под украинско-польские отношения".
Ковальский заявил, что на украинскую сельскохозяйственную продукцию должны быть наложены пошлины, чтобы защитить сельское хозяйство Польши. По его словам, все продукты должны отправляться через Польшу, они не должны наносить вред польским фермерам, польским производителям и вызывать кризис, связанный с продовольственной безопасностью.
Также он сообщил, что 11 апреля министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус встретится с представителями еще пяти стран, чтобы обсудить проблему, связанную с агропродукцией из Украины.
Фермерские протесты в Польше продолжаются с середины января. Как отмечает Strefa Agro, причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и приток зерновых из Украины.
После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что єто зерно оседает в Польше и не экспортирется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.
5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.
7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.