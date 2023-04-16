В Польше запретили импорт украинского зерна до 30 июня

"В соответствии с директивным решением Совета министров, я только что подписал постановление о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины", – написал он.

Согласно документу, который опубликовал Буда, запрет вводится на период с 16 апреля по 30 июня.

Zgodnie kierunkow * decyzj * Rady Ministrów w * a * nie podpisa * em Rozporz * dzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.@MorawieckiM @pisorgpl @MRiTGOVPL@MRiRW_GOV_PL @MF_GOV_PL pic.twitter.com/vHjhFCeOek — Waldemar Buda (@waldemar_buda) April 15, 2023

8 апреля заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявлял, что "ЕС не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам", и подчеркнул, что необходимо "достичь взаимопонимания с Украиной и остановить временно импорт не менее чем до июля".