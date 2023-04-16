В Польше запретили импорт украинского зерна до 30 июня

"В соответствии с директивным решением Совета министров, я только что подписал постановление о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины", – написал он.
Согласно документу, который опубликовал Буда, запрет вводится на период с 16 апреля по 30 июня.
Zgodnie kierunkow * decyzj * Rady Ministrów w * a * nie podpisa * em Rozporz * dzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych.@MorawieckiM @pisorgpl @MRiTGOVPL@MRiRW_GOV_PL @MF_GOV_PL pic.twitter.com/vHjhFCeOek— Waldemar Buda (@waldemar_buda) April 15, 2023
8 апреля заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявлял, что "ЕС не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам", и подчеркнул, что необходимо "достичь взаимопонимания с Украиной и остановить временно импорт не менее чем до июля".
В Польше с середины января продолжаются фермерские протесты. Как отмечает Strefa Agro, причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и приток зерновых из Украины.
После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортирется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.
5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.
7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.