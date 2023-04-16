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В Польше запретили импорт украинского зерна до 30 июня

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Против импорта зерна из Украины выступали польские фермеры
Против импорта зерна из Украины выступали польские фермеры
Фото: ЕРА

15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда объявил в Twitter, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу.

"В соответствии с директивным решением Совета министров, я только что подписал постановление о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины", – написал он.

Согласно документу, который опубликовал Буда, запрет вводится на период с 16 апреля по 30 июня.

8 апреля заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявлял, что "ЕС не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам", и подчеркнул, что необходимо "достичь взаимопонимания с Украиной и остановить временно импорт не менее чем до июля".

Контекст:

В Польше с середины января продолжаются фермерские протесты. Как отмечает Strefa Agro, причина акций – общая ситуация в сельском хозяйстве и приток зерновых из Украины. 

После того, как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортирется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.

5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство, наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии, в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Польша, протесты, импорт, правительство, запрет, фермеры, зерно
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