Польша отменила упрощенную процедуру ввоза домашних животных из Украины

Для вывоза в Польшу домашних животных понадобятся еще три документа Фото: ЕРА

"Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины. Ранее украинцы, которые путешествовали в Польшу, могли пересечь границу со своими любимцами по упрощенным условиям. Разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов. Требовались лишь наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что "недавно страна отменила это правило".

"Теперь для наших граждан будут действовать общие условия ввоза животных, которые действуют на территории ЕС. К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырехлапого не является коммерческим. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства", – объяснили в ведомстве.