Глава "Укрзалізниці" рассказал, сколько людей, домашних животных и гуманитарных грузов перевезла компания с 24 февраля

"Когда началась война, все железнодорожники с первого дня делали то, что мы сейчас называем "опора безопасности страны". Более 4 млн еловек эвакуированы. Более миллиона детей и более 120 тыс. домашних животных. Мы спасали все живое, все, что могли", – сказал он.

Кроме этого, "Укрзалізниця" перевезла более 300 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Также Камышин сообщил, что из железнодорожных рельсов по всей стране было изготовлено более 10 тысяч противотанковых ежей.

Глава правления компании сообщил, что поезда также перевезли более 200 иностранных делегаций.