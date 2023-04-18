GPS-трекеры и конвой. В Польше назвали условия, на которых согласились разблокировать транзит украинского зерна

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, такая система позволит отслеживать грузы от границы до границы и таким образом контролировать выполнение условий договора.
"В Польше не останется ни тонны украинской сельхозпродукции", – сказал он, добавив, что к июлю украинское зерно, а это около 4 млн тонн, покинет Польшу, освободив место для нового урожая.
Журналисты RMF FM отмечают, что сопровождение транспорта возьмут на себя польские таможенные и налоговые службы. На данный момент неизвестно, сколько офицеров будет делегировано для этой работы и во что это обойдется бюджету, говорится в сообщении.
Министр развития и технологий Вальдемар Буда рассказал, что условия транзита, который возобновится в ночь с 21-го на 22 апреля, нельзя отменить.
"Изменить пункт назначения не получится, то есть вы не сможете остановиться ни в одном таможенном пункте, растаможить товар и разместить его на рынке", – объяснил он.
Буда подчеркнул, что если украинские перевозчики или компании нарушат правила транзита, их лицензии будут отозваны – это обязательство украинской стороны. Кроме того, в Польше они будут нести за это юридическую и фискальную ответственность.
"Мы надеемся, что ни один вагон или ни один грузовик не остановится в Польше, кроме короткой остановки и дальнейшего пути в Европу или в польские порты", – добавил министр.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.
7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров.
16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна. 17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия. 18 апреля – Румыния.
В Еврокомиссии раскритиковала односторонние действия стран – членов союза.
18 апреля Министерство экономики заявило о том, что договорилось с правительством Польши о возобновлении транзита. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, Кабмин ожидает уточнения от польской стороны относительно технических вопросов.