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GPS-трекеры и конвой. В Польше назвали условия, на которых согласились разблокировать транзит украинского зерна

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Правительства Украины и Польши договорились о возобновлении транзита с 22 апреля
Правительства Украины и Польши договорились о возобновлении транзита с 22 апреля
Фото: ЕРА

Зерно из Украины, проходящие через Польшу, будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров. Об этом 18 апреля сообщает RMF FM.

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, такая система позволит отслеживать грузы от границы до границы и таким образом контролировать выполнение условий договора. 

"В Польше не останется ни тонны украинской сельхозпродукции", – сказал он, добавив, что к июлю украинское зерно, а это около 4 млн тонн, покинет Польшу, освободив место для нового урожая.

Журналисты RMF FM отмечают, что сопровождение транспорта возьмут на себя польские таможенные и налоговые службы. На данный момент неизвестно, сколько офицеров будет делегировано для этой работы и во что это обойдется бюджету, говорится в сообщении.

Министр развития и технологий Вальдемар Буда рассказал, что условия транзита, который возобновится в ночь с 21-го на 22 апреля, нельзя отменить.

"Изменить пункт назначения не получится, то есть вы не сможете остановиться ни в одном таможенном пункте, растаможить товар и разместить его на рынке", – объяснил он.

Буда подчеркнул, что если украинские перевозчики или компании нарушат правила транзита, их лицензии будут отозваны – это обязательство украинской стороны. Кроме того, в Польше они будут нести за это юридическую и фискальную ответственность.

"Мы надеемся, что ни один вагон или ни один грузовик не остановится в Польше, кроме короткой остановки и дальнейшего пути в Европу или в польские порты", – добавил министр.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в ПольшуВенгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров. 

16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна. 17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия. 18 апреля – Румыния.

В Еврокомиссии раскритиковала односторонние действия стран – членов союза.

18 апреля Министерство экономики заявило о том, что договорилось с правительством Польши о возобновлении транзитаПо словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, Кабмин ожидает уточнения от польской стороны относительно технических вопросов.

Теги: Украина, Польша, экспорт, транзит, зерно
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