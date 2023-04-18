GPS-трекеры и конвой. В Польше назвали условия, на которых согласились разблокировать транзит украинского зерна

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, такая система позволит отслеживать грузы от границы до границы и таким образом контролировать выполнение условий договора.

"В Польше не останется ни тонны украинской сельхозпродукции", – сказал он, добавив, что к июлю украинское зерно, а это около 4 млн тонн, покинет Польшу, освободив место для нового урожая.

Журналисты RMF FM отмечают, что сопровождение транспорта возьмут на себя польские таможенные и налоговые службы. На данный момент неизвестно, сколько офицеров будет делегировано для этой работы и во что это обойдется бюджету, говорится в сообщении.

Министр развития и технологий Вальдемар Буда рассказал, что условия транзита, который возобновится в ночь с 21-го на 22 апреля, нельзя отменить.

"Изменить пункт назначения не получится, то есть вы не сможете остановиться ни в одном таможенном пункте, растаможить товар и разместить его на рынке", – объяснил он.

Буда подчеркнул, что если украинские перевозчики или компании нарушат правила транзита, их лицензии будут отозваны – это обязательство украинской стороны. Кроме того, в Польше они будут нести за это юридическую и фискальную ответственность.

"Мы надеемся, что ни один вагон или ни один грузовик не остановится в Польше, кроме короткой остановки и дальнейшего пути в Европу или в польские порты", – добавил министр.