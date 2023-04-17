Словакия приостанавливает импорт украинского зерна

"Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сегодня состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. О результатах мы сообщим", – написал он в Facebook.
О приостановке импорта объявили вскоре после того, как министерство сельского хозяйства Словакии 13 апреля распорядилось запретить переработку импортного зерна из Украины, а также продажу продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.
Словакия стала третьей европейской страной, принявшей подобное решение. 7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. Этому предшествовали протесты польских фермеров, которые жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.
Также Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштванм Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.
16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.