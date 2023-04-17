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Словакия приостанавливает импорт украинского зерна

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Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины
Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины
Фото: depositphotos.com

Словакия решила запретить импорт зерна из Украины. Временные ограничительные меры в понедельник 17 апреля объявил премьер страны Эдуард Хегер.

"Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сегодня состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. О результатах мы сообщим", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/premier.sr/posts/pfbid02PSvFBAucQbdruXsFVwaHp1M2ynFpGku5htJQVjFueps3H8diVCDqmQgL9qG5TeRol

О приостановке импорта объявили вскоре после того, как министерство сельского хозяйства Словакии 13 апреля распорядилось запретить переработку импортного зерна из Украины, а также продажу продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке. 

Контекст:

Словакия стала третьей европейской страной, принявшей подобное решение. 7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. Этому предшествовали протесты польских фермеров, которые жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.

Также Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштванм Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Словакия, импорт, цены, экспорт, фермеры, зерно
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