Словакия приостанавливает импорт украинского зерна

Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины Фото: depositphotos.com

"Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сегодня состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. О результатах мы сообщим", – написал он в Facebook.

О приостановке импорта объявили вскоре после того, как министерство сельского хозяйства Словакии 13 апреля распорядилось запретить переработку импортного зерна из Украины, а также продажу продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.