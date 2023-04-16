Министры агрополитики Украины и сельского хозяйства Венгрии обсудили запрет импорта украинского зерна, транзит сохранится

Об этом проинформировал пресс-центр Минагрополитики.
Отмечается, что оба министра обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.
"Сольский подчеркнул необходимость продолжения переговоров по достижению договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемости односторонних решений. Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и дальше", – сказано в сообщении.
Указывается, что Сольский и Надь договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.
Глава Минагрополитики отметил в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", что в Венгрию и через Венгрию шло в среднем 6% от всего сельскохозяйственного экспорта Украины.
Правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции, указали в Минагрополитики.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.
5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.
7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.
Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров.
15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня. В тот же день Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.
В Еврокомиссии назвали неприемлемыми решения Польши и Венгрии запретить импорт украинского зерна без согласования с ЕС.