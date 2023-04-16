Министры агрополитики Украины и сельского хозяйства Венгрии обсудили запрет импорта украинского зерна, транзит сохранится

В Еврокомиссии назвали неприемлемыми решения Польши и Венгрии запретить импорт украинского зерна без согласования с ЕС Фото: EPA

Об этом проинформировал пресс-центр Минагрополитики.

Отмечается, что оба министра обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

"Сольский подчеркнул необходимость продолжения переговоров по достижению договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемости односторонних решений. Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и дальше", – сказано в сообщении.

Указывается, что Сольский и Надь договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.

Глава Минагрополитики отметил в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", что в Венгрию и через Венгрию шло в среднем 6% от всего сельскохозяйственного экспорта Украины.

Правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции, указали в Минагрополитики.