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Министры агрополитики Украины и сельского хозяйства Венгрии обсудили запрет импорта украинского зерна, транзит сохранится

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В Еврокомиссии назвали неприемлемыми решения Польши и Венгрии запретить импорт украинского зерна без согласования с ЕС
В Еврокомиссии назвали неприемлемыми решения Польши и Венгрии запретить импорт украинского зерна без согласования с ЕС
Фото: EPA

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский 16 апреля провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем.

Об этом проинформировал пресс-центр Минагрополитики.

Отмечается, что оба министра обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

"Сольский подчеркнул необходимость продолжения переговоров по достижению договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемости односторонних решений. Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и дальше", – сказано в сообщении.

Указывается, что Сольский и Надь договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.

Глава Минагрополитики отметил в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", что в Венгрию и через Венгрию шло в среднем 6% от всего сельскохозяйственного экспорта Украины.

Правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другой сельскохозяйственной продукции, указали в Минагрополитики.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.

5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу.

Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров.

15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня. В тот же день Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

В Еврокомиссии назвали неприемлемыми решения Польши и Венгрии запретить импорт украинского зерна без согласования с ЕС.

Теги: Украина, Польша, Венгрия, импорт, переговоры, экспорт, запрет, транзит, Министерство аграрной политики, встреча, Николай Сольский, зерно
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