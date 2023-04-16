В Еврокомиссии назвали неприемлемыми решения Польши и Венгрии запретить импорт украинского зерна без согласования с ЕС

"Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии о запрете на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы", – говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении агентств.

Подеста отмечает, что в трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.

5 апреля из-за протестов фермеров министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку. Он отметил, что польское правительство наряду с правительствами Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии в конце прошлой недели направило в Европейскую комиссию просьбу активировать поправку о защите местных производителей. Однако опубликованный ЕК проект продления на год беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины, который должен вступить в силу в июне, ее не учел.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. 15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.

Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров. 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что страна запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

Обеспокоены ситуацией с зерном еще несколько стран. 14 апреля прошла встреча министров сельского хозяйства стран "Вышеградской четверки" (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), Болгарии и Румынии, чтобы обсудить проблему украинского зерна, сообщило министерство сельского хозяйства Словакии в Facebook. Словацкий министр Самуил Влчан сообщил коллегам о 1500 тонн проблемной пшеницы, в которой содержались пестициды. В связи с этим министерство запретило использование любого украинского зерна и муки и рекомендовало ввести временный запрет на их ввоз.

Также Влчан сообщил, что на совете AGRIFISH, объединяющем аграрных министров всего ЕС, планирует представить использование инструмента ЕС, с помощью которого украинское зерно закупали бы в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН. По его словам, это поможет Украине в сложной военной ситуации и одновременно защитит рынок ЕС от демпинга цен на товары из Украины.