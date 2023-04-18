Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна – Минэкономики

Транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с 21-го на 22 апреля Фото: ЕРА

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, договоренность достигнута на межправительственных переговорах в Варшаве, в результате которых польские власти сняли наложенные ранее ограничения на импорт продовольствия из Украины.

"Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга, 21 апреля, на пятницу, 22 апреля, текущего года", – сообщила Свириденко.

По ее словам, Кабмин ожидает уточнения от польской стороны относительно технических вопросов.

Запрет на транзит украинского зерна по территории Польши был введен на прошлой неделе из-за того, что часть украинской агропродукции оставалась на территории этой страны и создавала ценовую конкуренцию польским фермерам.