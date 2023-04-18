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Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна – Минэкономики

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Транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с 21-го на 22 апреля
Транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с 21-го на 22 апреля
Фото: ЕРА

Польша согласовала транзит украинского зерна через свою территорию. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, договоренность достигнута на межправительственных переговорах в Варшаве, в результате которых польские власти сняли наложенные ранее ограничения на импорт продовольствия из Украины.

"Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга, 21 апреля, на пятницу, 22 апреля, текущего года", – сообщила Свириденко.

По ее словам, Кабмин ожидает уточнения от польской стороны относительно технических вопросов.

Запрет на транзит украинского зерна по территории Польши был введен на прошлой неделе из-за того, что часть украинской агропродукции оставалась на территории этой страны и создавала ценовую конкуренцию польским фермерам.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в ПольшуВенгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров. 

16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна. 17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия. 18 апреля – Румыния.

В Еврокомиссии раскритиковала односторонние действия стран – членов союза.

Теги: Украина, Польша, Министерство экономики, экспорт, транзит, Кабмин, Юлия Свириденко, зерно
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