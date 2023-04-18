Румыния по примеру других стран хочет запретить импорт украинского зерна

В Румынии хотят прекратить ввоз зерна из Украины, чтобы защитить своих аграриев Фото: EPA

В заявлении отмечается, что Румынии нужно последовать примеру других стран, граничащих с Украиной, которые приняли такое решение. В партии считают, что компенсации от Еврокомиссии не смогут покрыть общий ущерб, нанесенный фермерам.

При этом партия заявляет, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину путем облегчения транзита агропродовольственной продукции в другие государства Европейского союза или через торговые пути из Черного моря.

Министр сельского хозяйства Петре Даеа заявил Digi24, что необходимо искать юридические решения проблемы зернового кризиса.