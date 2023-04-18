Румыния по примеру других стран хочет запретить импорт украинского зерна

В заявлении отмечается, что Румынии нужно последовать примеру других стран, граничащих с Украиной, которые приняли такое решение. В партии считают, что компенсации от Еврокомиссии не смогут покрыть общий ущерб, нанесенный фермерам.
При этом партия заявляет, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину путем облегчения транзита агропродовольственной продукции в другие государства Европейского союза или через торговые пути из Черного моря.
Министр сельского хозяйства Петре Даеа заявил Digi24, что необходимо искать юридические решения проблемы зернового кризиса.
Уже несколько стран приостановили импорт зерна из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что снизившаяся в результате ввоза зерна цена навредит их фермерам.
7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. Этому предшествовали протесты польских фермеров, которые жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.
Также Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштванм Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.
16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.
17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия.