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Румыния по примеру других стран хочет запретить импорт украинского зерна

В Румынии хотят прекратить ввоз зерна из Украины, чтобы защитить своих аграриев
В Румынии хотят прекратить ввоз зерна из Украины, чтобы защитить своих аграриев
Фото: EPA

Правящая румынская Социал-демократическая партия заявила, что обратится к правительству с просьбой принять чрезвычайный указ о временном запрете на импорт зерна из Украины для защиты румынских фермеров. Об этом сообщает Digi24 18 апреля.

В заявлении отмечается, что Румынии нужно последовать примеру других стран, граничащих с Украиной, которые приняли такое решение. В партии считают, что компенсации от Еврокомиссии не смогут покрыть общий ущерб, нанесенный фермерам.

При этом партия заявляет, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину путем облегчения транзита агропродовольственной продукции в другие государства Европейского союза или через торговые пути из Черного моря.

Министр сельского хозяйства Петре Даеа заявил Digi24, что необходимо искать юридические решения проблемы зернового кризиса.

Контекст:

Уже несколько стран приостановили импорт зерна из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что снизившаяся в результате ввоза зерна цена навредит их фермерам.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в Польшу. Этому предшествовали протесты польских фермеров, которые жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.

15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.

Также Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштванм Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.

17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Румыния, сельское хозяйство, импорт, зерно
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