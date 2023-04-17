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Россия пытается задушить украинскую экономику – посол США в Киеве о сложностях с экспортом украинского зерна

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Бринк сообщила, что в Босфоре более 50 кораблей ждут разрешения отправиться в украинские порты
Бринк сообщила, что в Босфоре более 50 кораблей ждут разрешения отправиться в украинские порты
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Государство-оккупант Россия не соблюдает договоренности, достигнутые в рамках "зерновой инициативы". Об этом 17 апреля в Twitter заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающихся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", – написала дипломат.

15 февраля в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявляли, что представители РФ в совместном координационном центре несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 27,8 млн тонн зерна.

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

Российский МИД несколько раз заявил, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем РФ будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, экономика, посол США, экспорт, судно, дипломаты, Босфор, посол, Бриджит Бринк, зерно
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