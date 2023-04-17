Россия пытается задушить украинскую экономику – посол США в Киеве о сложностях с экспортом украинского зерна

Бринк сообщила, что в Босфоре более 50 кораблей ждут разрешения отправиться в украинские порты Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

"Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание нуждающихся. Россия пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия соглашения", – написала дипломат.

Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 17, 2023

15 февраля в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявляли, что представители РФ в совместном координационном центре несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.