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Суд арестовал экс-главу зерновой госкорпорации Украины по делу о $60 млн ущерба, залог – 60 млн грн

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Решение об аресте принял ВАКС
Решение об аресте принял ВАКС
Фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под арест бывшего главу правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Петра Вовчука. Об этом 27 марта сообщила "Укринформу" пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Суд арестовал экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации с возможностью внесения залога в 60 млн грн", – сказала она.

Экс-чиновник был задержан в Вильнюсе в октябре 2019 года в результате "успешно проведенной совместной операции детективов Национального бюро и правоохранителей двух стран".

13 марта 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что бывшего председателя правления, подозреваемого в причастности к нанесению более $60 млн ущерба предприятию, экстрадировали из Литвы в Украину.

Контекст:

По данным следствия, чиновники госпредприятия и представитель международного зернотрейдера организовали коррупционную схему. Принадлежащее госкомпании зерно через ряд субъектов отправили в Саудовскую Аравию на условии послеоплаты. В результате госпредприятие не получило деньги за зерно.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По делу проходят и другие фигуранты. "Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $60 тыс. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд. Еще один человек объявлен в розыск", – объяснили в НАБУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, арест, залог, ущерб, обвинение, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, суд, ВАКС, зерно
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