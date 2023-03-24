Суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн грн – СБУ

В СБУ отметили, что Марченко подозревается в финансировании российских оккупационных группировок Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

В ведомстве отметили, что Марченко подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

"Решение суда касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь им. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три офшорные компании. Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1000 видов стали и металлоизделий", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.

Следователи СБУ уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).