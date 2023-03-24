Суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн грн – СБУ

В ведомстве отметили, что Марченко подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.
"Решение суда касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь им. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три офшорные компании. Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1000 видов стали и металлоизделий", – говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства.
Следователи СБУ уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Марченко с 2010-го по 2017 год вела шоу "Х-фактор" на украинском телеканале СТБ. Телеведущая покинула Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. 15 апреля она дала пресс-конференцию в Москве.
Марченко и Медведчук находятся в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.
В конце февраля этого года по материалам СБУ суд арестовал имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн.
В Украине Медведчука подозревают в госизмене и пособничестве терроризму, он с апреля 2022 года находился под арестом. В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства.
Марченко и Медведчук – кумовья президента России Владимира Путина. Он крестил их дочь Дарью.