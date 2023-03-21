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Суд арестовал вертолет Жеваго – ГБР

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Вертолет принадлежит подконтрольному Жеваго юридическому лицу
Вертолет принадлежит подконтрольному Жеваго юридическому лицу
Фото: dbr.gov.ua

Суд арестовал вертолет бывшего народного депутата и украинского миллиардера Константина Жеваго. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины.

Вертолет принадлежит подконтрольному Жеваго юридическому лицу.

"Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины. Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту", – говорится в сообщении.

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Контекст:

По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.

В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году и входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. 

В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю. 

2 февраля суд во Франции в очередной раз перенес слушания об экстрадиции Жеваго в Украину. Первое слушание по делу было назначено 19 января, но его отложили до 2 февраля, так как французская судебная система запросила гарантии у украинских властей. Как отмечает издание, главный вопрос заключается в том, чтобы определить, "гарантированы ли ему права человека и право на защиту в связи с войной". Однако необходимые документы поступили слишком поздно для нового слушания и их еще нужно перевести для всех сторон. Поэтому судебное заседание было снова перенесено – теперь на 16 марта.

В декабре на сайте президента Украины зарегистрирована петиция по прекращению гражданства Жеваго.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: арест, вертолет, Константин Жеваго, Государственное бюро расследований, ГБР
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