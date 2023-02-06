Компании Жеваго продолжали работать на российский рынок – СМИ

Жеваго заявлял в комментарии "Экономической правде", что его компании не ведут бизнес с россиянами больше 10 лет. Но, по данным Государственной таможенной службы, целый ряд подконтрольных ему компаний продолжали вести экономическую деятельность с контрагентами из страны-оккупанта. Среди них – "АвтоКрАЗ", БМЗ "Прогресс", Полтавский ГОК, Билановский ГОК, Еристовский ГОК, "Росава", "Киевмедпрепарат", "Галичфарм" и "Артериум". По оценкам Kyiv Post, объем экспортно-импортных операций компаний Жеваго с РФ в 2017–2022 годах превысил 7,5 млрд грн.
"Последнее сотрудничество "АвтоКрАЗа" с российскими партнерами датируется 18 мая 2018 года. Компания Жеваго экспортировала грузовики на 15 млн грн. А входящий в группу Ferrexpo Полтавский ГОК, что принадлежит Жеваго, продолжал импортировать российские товары даже в 2022 году. Одна из последних таких сделок датирована 14 февраля 2022 года – всего за 10 дней до полномасштабного вторжения РФ", – говорится в материале.
Журналисты сообщили, что 30 января в Хозяйственном суде Киева началось рассмотрение дела по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц о возмещении 46 млрд грн убытков банку "Финансы и кредит". Председатель совета общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физических лиц Максим Гарус в своем Facebook заявил 3 февраля, что Жеваго не явился на заседание.
"При безудержном желании Константин в суд так и не явился. Занят другими процессами. Представитель ответчика так и заявила, что Жеваго хочет принимать непосредственное участие в судебном процессе. А позже подчеркнула, что ее доверитель просит политическое убежище в другой стране. Что-то не сходится у них позиционно. Также, оказывается, ни Константин, ни его представитель не получали иск фонда и, соответственно, не имели возможности подготовить отзыв. При этом фонд направлял соответствующие документы. Злоупотребление процессуальными правами, затягивание процесса. Об уважении к суду и правосудию Константин говорит только в судах Франции. Разбирательство перенесено на 20 февраля", – сообщил Гарус.
По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.
В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация.
В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.
2 февраля суд во Франции в очередной раз перенес слушания об экстрадиции Жеваго в Украину. Первое слушание по делу было назначено 19 января, но его отложили до 2 февраля, так как французская судебная система запросила гарантии у украинских властей. Как отмечает издание, главный вопрос заключается в том, чтобы определить, "гарантированы ли ему права человека и право на защиту в связи с войной". Однако необходимые документы поступили слишком поздно для нового слушания и их еще нужно перевести для всех сторон. Поэтому судебное заседание было снова перенесено – теперь на 16 марта.
В декабре на сайте президента Украины зарегистрирована петиция по прекращению гражданства Жеваго.