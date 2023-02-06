Компании Жеваго продолжали работать на российский рынок – СМИ

Жеваго заявил, что его компании не ведут бизнес с россиянами больше 10 лет Фото: ferrexpo.com

Жеваго заявлял в комментарии "Экономической правде", что его компании не ведут бизнес с россиянами больше 10 лет. Но, по данным Государственной таможенной службы, целый ряд подконтрольных ему компаний продолжали вести экономическую деятельность с контрагентами из страны-оккупанта. Среди них – "АвтоКрАЗ", БМЗ "Прогресс", Полтавский ГОК, Билановский ГОК, Еристовский ГОК, "Росава", "Киевмедпрепарат", "Галичфарм" и "Артериум". По оценкам Kyiv Post, объем экспортно-импортных операций компаний Жеваго с РФ в 2017–2022 годах превысил 7,5 млрд грн.

"Последнее сотрудничество "АвтоКрАЗа" с российскими партнерами датируется 18 мая 2018 года. Компания Жеваго экспортировала грузовики на 15 млн грн. А входящий в группу Ferrexpo Полтавский ГОК, что принадлежит Жеваго, продолжал импортировать российские товары даже в 2022 году. Одна из последних таких сделок датирована 14 февраля 2022 года – всего за 10 дней до полномасштабного вторжения РФ", – говорится в материале.

Журналисты сообщили, что 30 января в Хозяйственном суде Киева началось рассмотрение дела по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц о возмещении 46 млрд грн убытков банку "Финансы и кредит". Председатель совета общественного мониторинга при Фонде гарантирования вкладов физических лиц Максим Гарус в своем Facebook заявил 3 февраля, что Жеваго не явился на заседание.

"При безудержном желании Константин в суд так и не явился. Занят другими процессами. Представитель ответчика так и заявила, что Жеваго хочет принимать непосредственное участие в судебном процессе. А позже подчеркнула, что ее доверитель просит политическое убежище в другой стране. Что-то не сходится у них позиционно. Также, оказывается, ни Константин, ни его представитель не получали иск фонда и, соответственно, не имели возможности подготовить отзыв. При этом фонд направлял соответствующие документы. Злоупотребление процессуальными правами, затягивание процесса. Об уважении к суду и правосудию Константин говорит только в судах Франции. Разбирательство перенесено на 20 февраля", – сообщил Гарус.