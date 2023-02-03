Французский суд снова перенес слушания по экстрадиции Жеваго

Первое слушание по делу было назначено 19 января, но его отложили до 2 февраля, так как французская судебная система запросила гарантии у украинских властей. Как отмечает издание, главный вопрос заключается в том, чтобы определить, "гарантированы ли ему права человека и право на защиту в связи с войной".

Однако необходимые документы поступили слишком поздно для нового слушания и их еще нужно перевести для всех сторон. Поэтому судебное заседание было снова перенесено – теперь на 16 марта.

Сам Жеваго сейчас остается на свободе под наблюдением суда.