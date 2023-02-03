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Французский суд снова перенес слушания по экстрадиции Жеваго

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Заседание по экстрадиции перенесли на 16 марта
Заседание по экстрадиции перенесли на 16 марта
Фото: zhevago.info

Суд во Франции опять перенес слушания об экстрадиции в Украину бывшего народного депутата и миллиардера Константина Жеваго. Об этом сообщило 2 февраля французское издание Le Dauphiné Libéré.

Первое слушание по делу было назначено 19 января, но его отложили до 2 февраля, так как французская судебная система запросила гарантии у украинских властей. Как отмечает издание, главный вопрос заключается в том, чтобы определить, "гарантированы ли ему права человека и право на защиту в связи с войной".

Однако необходимые документы поступили слишком поздно для нового слушания и их еще нужно перевести для всех сторон. Поэтому судебное заседание было снова перенесено – теперь на 16 марта.

Сам Жеваго сейчас остается на свободе под наблюдением суда.

Контекст:

По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.

В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. 

В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, Константин Жеваго, судебная система, экстрадиция, миллиардер, суд, бизнесмен
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