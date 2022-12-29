В ГБР сообщили, что суд во Франции отправил Жеваго под экстрадиционный арест – СМИ

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии "Украинской правде" и "Бабелю".

Жеваго будет находиться под арестом следующие 40 суток.

Судебное заседание по экстрадиции Жеваго, чего потребовала Украина для привлечения его к уголовной ответственности, должно состояться 5 января, отметили СМИ.

Контекст:

О задержании в одной из гостиниц Куршевеля (Франция) 27 декабря Жеваго сообщило ГБР. "После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции. Сегодня запланировано избрание [меры пресечения в виде] экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери", – проинформировали в госбюро.

В ГБР напомнили в Telegram, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они, как указали в госбюро, "организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка".

На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.

По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.