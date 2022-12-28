Костин о задержании Жеваго: Перед законом все равны. Каждый, к кому есть вопросы, рано или поздно будет отвечать на них

Задержание Жеваго в очередной раз доказывает, что перед законом все равны, отметил Костин (на фото) Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом 28 декабря сообщил в Facebook пресс-центр ОГПУ.

Отмечается, что задержание украинского нардепа "стало возможным в результате плодотворной работы и взаимодействия прокуроров Офиса генпрокурора и сотрудников Госбюро расследований с правоохранителями разных стран".

"Этот случай является ярким свидетельством того, что Офис генерального прокурора поддерживает постоянные связи с иностранными коллегами и регулярно сотрудничает с ними, чтобы все лица, которые могут быть причастны к преступлениям против Украины или украинцев, предстали перед справедливым судом, – отметил генпрокурор Андрей Костин. – И это задержание в очередной раз доказывает, что перед законом все равны и каждый, к кому есть вопросы у украинской правоохранительной системы, рано или поздно будет отвечать на них перед отечественным законом".

В ОГПУ рассказали, что бизнесмен подозревается в "организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины)".

"В настоящее время Офисом генерального прокурора осуществляются все процессуальные действия, направленные на выдачу задержанного для привлечения его к уголовной ответственности на территории Украины", – указывается в сообщении.

О задержании в одной из гостиниц Куршевеля (Франция) 27 декабря украинского бизнесмена и бывшего народного депутата, акционера банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго сообщило ГБР.

"После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции. Сегодня запланировано избрание [меры пресечения в виде] экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери", – проинформировали в госбюро.

На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.