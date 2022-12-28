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Костин о задержании Жеваго: Перед законом все равны. Каждый, к кому есть вопросы, рано или поздно будет отвечать на них

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Задержание Жеваго в очередной раз доказывает, что перед законом все равны, отметил Костин (на фото)
Задержание Жеваго в очередной раз доказывает, что перед законом все равны, отметил Костин (на фото)
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Задержание во Франции и взятие под стражу украинского бизнесмена и экс-нардепа шести созывов прошло "при принципиальной позиции" Офиса генпрокурора (ОГПУ).

Об этом 28 декабря сообщил в Facebook пресс-центр ОГПУ.

Отмечается, что задержание украинского нардепа "стало возможным в результате плодотворной работы и взаимодействия прокуроров Офиса генпрокурора и сотрудников Госбюро расследований с правоохранителями разных стран".

"Этот случай является ярким свидетельством того, что Офис генерального прокурора поддерживает постоянные связи с иностранными коллегами и регулярно сотрудничает с ними, чтобы все лица, которые могут быть причастны к преступлениям против Украины или украинцев, предстали перед справедливым судом, – отметил генпрокурор Андрей Костин. – И это задержание в очередной раз доказывает, что перед законом все равны и каждый, к кому есть вопросы у украинской правоохранительной системы, рано или поздно будет отвечать на них перед отечественным законом".

В ОГПУ рассказали, что бизнесмен подозревается в "организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины)".

"В настоящее время Офисом генерального прокурора осуществляются все процессуальные действия, направленные на выдачу задержанного для привлечения его к уголовной ответственности на территории Украины", – указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0JoSJcDuWT9u5n8rH4HGcwubUVtvWzTYUh2ngYKG6varEhdiu8yzSyiXJzHdtTHrNl

О задержании в одной из гостиниц Куршевеля (Франция) 27 декабря украинского бизнесмена и бывшего народного депутата, акционера банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго сообщило ГБР.

"После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции. Сегодня запланировано избрание [меры пресечения в виде] экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери", – проинформировали в госбюро.

На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.

Контекст:

По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго  – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд. Ему принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.

ГБР в ноябре 2022 года провело обыски на предприятиях, которые имеют отношение к Жеваго, писало 25 ноября агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в ведомстве. По словам инсайдера, речь шла о предприятиях корпорации "Артериум". По информации "Українських новин", "Артериум" работает в России с 2010 года. "В портфель корпорации входят свыше 150 препаратов, до сих пор доступных в стране-агрессоре, включая препараты для борьбы с болезнями сердца. При этом фармкомпания пока так и не объявила о полной остановке бизнес-связей с Россией", – указывает агентство.

18 ноября "Интерфакс-Украина" сообщало, что сотрудники Бюро экономической безопасности Украины проводят следственные действия на других предприятиях, связанных с Жеваго. Так, прошли обыски в административных и офисных зданиях двух горно-обогатительных комбинатов, которые подозреваются в умышленном занижении рентной платы за использование недр, что привело к недополучению госбюджетом 10 млрд грн.

Теги: Украина, Франция, Константин Жеваго, экстрадиция, правоохранители, расследование, задержание, имущество, Куршевель, ГБР, генпрокурор Андрей Костин, нардеп, бизнесмен, компании
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