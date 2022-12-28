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На лыжном курорте Куршавель во Франции задержан бывший нардеп Жеваго, его готовят к экстрадиции – ГБР

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Экс-нардеп фигурирует в уголовном деле о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит"
Экс-нардеп фигурирует в уголовном деле о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит"
Фото: zhevago.info

По запросу украинской стороны во французских Альпах задержан украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго. Об этом советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян 28 декабря сообщила в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По ее словам, бизнесмен, акционер банка АО "Банк Финансы и кредит" был обнаружен на лыжном курорте Куршавель.

"Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ГБР и сейчас готовятся документы на экстрадицию", – сказала Сапьян.

Позже ГБР сообщило в Telegram, что требование о выдаче бизнесмена было направлено в 38 стран. На основании полученной следствием информации 27 декабря в одной из гостиниц Куршавеля представители криминальной полиции Франции его задержали.

"После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции. Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери", – говорится в сообщении

В ГБР отмечают, что ему сообщено о подозрении в совершении растраты $113 млн банка "Финансы и кредит" и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. 

На акции предприятий бизнесмена, корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бизнесмену, наложен арест, среди них – 26 объектов недвижимости. Также  арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом: это 14 имущественных комплексов, 10 квартир и 30 нежилых помещений, добавляют правоохранители.

В опубликованном украинской редакцией Forbes 27 декабря "рейтинге военного времени" Жеваго попал на пятое место с $1,4 млрд.

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Контекст:

По оценке Forbes, Жеваго входит в тройку самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны все его активы оценивали более чем в $2 млрд. Ему принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.

Сотрудники Государственного бюро расследований в ноябре провели обыски на предприятиях, которые имеют отношение к Жеваго, написало 25 ноября агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в ведомстве. По словам инсайдера, речь шла о предприятиях корпорации "Артериум". По информации "Українських новин", "Артериум" работает в России с 2010 года. "В портфель корпорации входят свыше 150 препаратов, до сих пор доступных в стране-агрессоре, включая препараты для борьбы с болезнями сердца. При этом фармкомпания пока так и не объявила о полной остановке бизнес-связей с Россией", – указывает агентство.

18 ноября "Интерфакс-Украина" сообщало, что сотрудники Бюро экономической безопасности Украины проводят следственные действия на других предприятиях, связанных с Жеваго. Так, прошли обыски в административных и офисных зданиях двух горно-обогатительных комбинатов, которые подозреваются в умышленном занижении рентной платы за использование недр, что привело к недополучению госбюджетом 10 млрд грн.

Теги: Франция, Константин Жеваго, задержание, ГБР
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