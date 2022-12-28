На лыжном курорте Куршавель во Франции задержан бывший нардеп Жеваго, его готовят к экстрадиции – ГБР

По ее словам, бизнесмен, акционер банка АО "Банк Финансы и кредит" был обнаружен на лыжном курорте Куршавель.

"Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ГБР и сейчас готовятся документы на экстрадицию", – сказала Сапьян.

Позже ГБР сообщило в Telegram, что требование о выдаче бизнесмена было направлено в 38 стран. На основании полученной следствием информации 27 декабря в одной из гостиниц Куршавеля представители криминальной полиции Франции его задержали.

"После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции. Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери", – говорится в сообщении

В ГБР отмечают, что ему сообщено о подозрении в совершении растраты $113 млн банка "Финансы и кредит" и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

На акции предприятий бизнесмена, корпоративные права и недвижимость, принадлежащие бизнесмену, наложен арест, среди них – 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом: это 14 имущественных комплексов, 10 квартир и 30 нежилых помещений, добавляют правоохранители.

В опубликованном украинской редакцией Forbes 27 декабря "рейтинге военного времени" Жеваго попал на пятое место с $1,4 млрд.

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