Суд во Франции перенес слушание по экстрадиции Жеваго в Украину на две недели. Бизнесмен предлагал внести залог в €1 млн

Об этом написало Reuters.
48-летний долларовый миллиардер Жеваго заявил суду, что дело против него носит политический характер, и просил выпустить его под залог в €1 млн до следующего слушания.
Жеваго отметил, что "впервые в тюрьме" и "не заслуживает этого" так как, по его словам, "не делал" того, в чем его обвиняют.
Адвокаты бизнесмена и прокурор сообщили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к слушанию об экстрадиции, указывает Reuters.
Кроме того, один из адвокатов подчеркнул в суде, что Жеваго "должен иметь возможность продолжать управлять своим бизнесом, своими предприятиями", а в тюрьме это якобы "очень сложно".
Жеваго объявили в международный розыск в июле 2021 года, а 27 декабря 2022 года стало известно о его задержании в одной из гостиниц Куршевеля во Франции.
28 декабря суд города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста для Жеваго.
В ГБР напомнили в Telegram, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они, как указали в госбюро, "организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка".
На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.
По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.
Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo.