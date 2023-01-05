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ПОЛИТИКА

Суд во Франции перенес слушание по экстрадиции Жеваго в Украину на две недели. Бизнесмен предлагал внести залог в €1 млн

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Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину состоится 19 января, отметило Reuters
Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину состоится 19 января, отметило Reuters
depositphotos.com (иллюстративное)

Суд города Шамбери (Франция) 5 января перенес слушание по вопросу об экстрадиции в Украину бизнесмена и бывшего народного депутата Украины, акционера банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго на 19 января.

Об этом написало Reuters.

48-летний долларовый миллиардер Жеваго заявил суду, что дело против него носит политический характер, и просил выпустить его под залог в €1 млн до следующего слушания.

Жеваго отметил, что "впервые в тюрьме" и "не заслуживает этого" так как, по его словам, "не делал" того, в чем его обвиняют.

Адвокаты бизнесмена и прокурор сообщили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к слушанию об экстрадиции, указывает Reuters.

Кроме того, один из адвокатов подчеркнул в суде, что Жеваго "должен иметь возможность продолжать управлять своим бизнесом, своими предприятиями", а в тюрьме это якобы "очень сложно".

Контекст:

Жеваго объявили в международный розыск в июле 2021 года, а 27 декабря 2022 года стало известно о его задержании в одной из гостиниц Куршевеля во Франции.

28 декабря  суд города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста для Жеваго.

В ГБР напомнили в Telegram, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они, как указали в госбюро, "организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка".

На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.

По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.

Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo.

Теги: Украина, Франция, тюрьма, бизнес, арест, залог, Константин Жеваго, экстрадиция, адвокат, миллиардер, суд, прокурор, бизнесмен
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