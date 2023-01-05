Суд во Франции перенес слушание по экстрадиции Жеваго в Украину на две недели. Бизнесмен предлагал внести залог в €1 млн

Об этом написало Reuters.

48-летний долларовый миллиардер Жеваго заявил суду, что дело против него носит политический характер, и просил выпустить его под залог в €1 млн до следующего слушания.

Жеваго отметил, что "впервые в тюрьме" и "не заслуживает этого" так как, по его словам, "не делал" того, в чем его обвиняют.

Адвокаты бизнесмена и прокурор сообщили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к слушанию об экстрадиции, указывает Reuters.

Кроме того, один из адвокатов подчеркнул в суде, что Жеваго "должен иметь возможность продолжать управлять своим бизнесом, своими предприятиями", а в тюрьме это якобы "очень сложно".