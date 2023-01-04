Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на 46 млрд грн

В Фонде подчеркнули, что это стало возможным благодаря документам и доказательствам, собранным при подготовке и рассмотрении Высоким судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.

Суд пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства. Впрочем, суд признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас прочная доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описей схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тыс. страниц, — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.