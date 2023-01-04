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Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на 46 млрд грн

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Жеваго задержали в декабре прошлого года
Жеваго задержали в декабре прошлого года
Фото: zhevago.info

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал 4 января в Хозяйственный суд Киева иск против собственника банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В Фонде подчеркнули, что это стало возможным благодаря документам и доказательствам, собранным при подготовке и рассмотрении Высоким судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.

Суд пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства. Впрочем, суд признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас прочная доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описей схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тыс. страниц, — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Контекст:

В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения.

27 сентября подозрение в растрате и отмывании денег Жеваго объявили заочно. 1 октября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

В июле 2021 года Жеваго объявили в международный розыск, а 27 декабря 2022 года стало известно о его задержании в одной из гостиниц Куршевеля.

На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Фонд гарантирования вкладов, Константин Жеваго, растрата, убытки, подозрение, иск
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