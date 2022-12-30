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Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo

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Жеваго входил в совет директоров Ferrexpo с 2007 года
Жеваго входил в совет директоров Ferrexpo с 2007 года
Фото: depositphotos.com

Бизнесмен Константин Жеваго решил выйти из совета директоров железорудной компании Ferrexpo после того, как был арестован во Франции. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc. Совет принимает меры, чтобы официально оформить его отставку", – сообщили в компании.

Жеваго входил в совет директоров Ferrexpo с 2007 года. Он является мажоритарным акционером компании.

Контекст:

О задержании в одной из гостиниц Куршевеля (Франция) 27 декабря Жеваго сообщило ГБР. "После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции. Сегодня запланировано избрание [меры пресечения в виде] экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери", – проинформировали в госбюро.

В ГБР напомнили в Telegram, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они, как указали в госбюро, "организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка".

На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.

Суд города Шамбери 28 декабря избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста для Жеваго.

По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Константин Жеваго, акции, отставка, финансы, бизнесмен
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