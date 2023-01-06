Суд во Франции выпустил Жеваго под залог в €1 млн, его обязали сдать два паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю

Об этом написало Reuters.
Суд обязал Жеваго, который не может покинуть Францию, передать властям свои два паспорта, три раза в неделю отмечаться в местной полиции и отвечать на судебные вызовы.
Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину суд перенес на 19 января.
Адвокаты бизнесмена и прокурор сообщили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к слушанию об экстрадиции.
Жеваго объявили в международный розыск в июле 2021 года, а 27 декабря 2022 года стало известно о его задержании в одной из гостиниц Куршевеля во Франции.
28 декабря суд города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста для Жеваго.
В ГБР напомнили в Telegram, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они, как указали в госбюро, "организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка".
На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.
48-летний долларовый миллиардер Жеваго заявил в суде 5 января, что дело против него носит политический характер.
По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.
Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo.