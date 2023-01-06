Суд во Франции выпустил Жеваго под залог в €1 млн, его обязали сдать два паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю

Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину суд перенес на 19 января Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом написало Reuters.

Суд обязал Жеваго, который не может покинуть Францию, передать властям свои два паспорта, три раза в неделю отмечаться в местной полиции и отвечать на судебные вызовы.

Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину суд перенес на 19 января.

Адвокаты бизнесмена и прокурор сообщили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к слушанию об экстрадиции.