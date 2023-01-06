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ПОЛИТИКА

Суд во Франции выпустил Жеваго под залог в €1 млн, его обязали сдать два паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю

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Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину суд перенес на 19 января
Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину суд перенес на 19 января
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Суд города Шамбери (Франция) 5 января согласился освободить под залог в €1 млн украинского бизнесмена и бывшего народного депутата, акционера банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Об этом написало Reuters.

Суд обязал Жеваго, который не может покинуть Францию, передать властям свои два паспорта, три раза в неделю отмечаться в местной полиции и отвечать на судебные вызовы.

Слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину суд перенес на 19 января.

Адвокаты бизнесмена и прокурор сообщили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к слушанию об экстрадиции.

Контекст:

Жеваго объявили в международный розыск в июле 2021 года, а 27 декабря 2022 года стало известно о его задержании в одной из гостиниц Куршевеля во Франции.

28 декабря  суд города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста для Жеваго.

В ГБР напомнили в Telegram, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они, как указали в госбюро, "организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка".

На акции предприятий бизнесмена, принадлежащие ему корпоративные права и 26 объектов недвижимости наложен арест, добавили в ГБР.

48-летний долларовый миллиардер Жеваго заявил в суде 5 января, что дело против него носит политический характер.

По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горно-обогатительными комбинатами.

Жеваго после ареста решил выйти из совета директоров Ferrexpo.

Теги: Украина, Франция, полиция, паспорт, залог, Константин Жеваго, экстрадиция, адвокат, миллиардер, суд, прокурор, бизнесмен
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