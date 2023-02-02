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Главному бухгалтеру предприятия Жеваго объявили о подозрении в неуплате в бюджет около 2 млрд гривен

Главного бухгалтера Полтавского горно-обогатительного комбината подозревают в уклонении от налогов и служебном подлоге
Главного бухгалтера Полтавского горно-обогатительного комбината подозревают в уклонении от налогов и служебном подлоге
Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора и Службой безопасности Украины сообщило о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ 2 февраля.

Отмечается, что речь идет о главном бухгалтере предприятия. В 2018-2021 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд, говорится в сообщении. Кроме того, с сентября 2018 по декабрь 2021 года из-за незаконных действий бухгалтера предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами, заявляют в БЭБ.

В сообшении сказано, что из-за действий подозреваемого предприятие уклонилось от уплаты госбюджета рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен. Выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету.

Пресс-служба СБУ уточняет, что уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов и сборов и служебный подлог. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Группой компаний Ferrexpo, в которую входит предприятие, принадлежит украинскому миллиардеру Константину Жеваго.

Контекст:

По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.

В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. 

В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.

27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.

Теги: СБУ, налоги, Константин Жеваго, подозрение, уголовное производство, Ferrexpo, Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности
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