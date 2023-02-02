Главному бухгалтеру предприятия Жеваго объявили о подозрении в неуплате в бюджет около 2 млрд гривен

Отмечается, что речь идет о главном бухгалтере предприятия. В 2018-2021 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд, говорится в сообщении. Кроме того, с сентября 2018 по декабрь 2021 года из-за незаконных действий бухгалтера предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами, заявляют в БЭБ.

В сообшении сказано, что из-за действий подозреваемого предприятие уклонилось от уплаты госбюджета рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен. Выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету.

Пресс-служба СБУ уточняет, что уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов и сборов и служебный подлог. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Группой компаний Ferrexpo, в которую входит предприятие, принадлежит украинскому миллиардеру Константину Жеваго.