Миллиардер Жеваго внес залог и вышел из французской тюрьмы – СМИ

Издание отмечает, что следующее заседание суда по экстрадиции Жеваго назначено на 19 января. Он не имеет права покидать материковую часть Франции, где его арестовали. Суд обязал бизнесмена проживать по указанному ним адресу на лыжном курорте Куршевель.

О решении суда выпустить Жеваго под залог стало известно 6 января. Сообщалось, что, согласно условиям освобождения, он должен сдать паспорта и являться в полицию три раза в неделю для проверки.

В Украине он был объявлен в международный розыск в июле 2021 года, а 27 декабря 2022 года стало известно о его задержании в одной из гостиниц лыжного курорта. 28 декабря суд города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста