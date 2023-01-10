Миллиардер Жеваго внес залог и вышел из французской тюрьмы – СМИ

Издание отмечает, что следующее заседание суда по экстрадиции Жеваго назначено на 19 января. Он не имеет права покидать материковую часть Франции, где его арестовали. Суд обязал бизнесмена проживать по указанному ним адресу на лыжном курорте Куршевель.
О решении суда выпустить Жеваго под залог стало известно 6 января. Сообщалось, что, согласно условиям освобождения, он должен сдать паспорта и являться в полицию три раза в неделю для проверки.
В Украине он был объявлен в международный розыск в июле 2021 года, а 27 декабря 2022 года стало известно о его задержании в одной из гостиниц лыжного курорта. 28 декабря суд города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста
В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация. До этого о подозрении сообщили еще семи бывшим менеджерам финучреждения.
27 сентября 2022 года подозрение в растрате и отмывании средств бизнесмену объявили заочно. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
По оценке Forbes, в 2022 году Жеваго – пятый среди самых богатых украинских бизнесменов. До полномасштабной войны его активы оценивали более чем в $2 млрд, в декабре они сократились до $1,4 млрд. Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.