ВАКС заочно арестовал Бахматюка по делу Насирова

Об этом 8 марта проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"7 марта 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему председателю ГФС Украины", – говорится в релизе.

Когда подозреваемый будет задержан, суд рассмотрит вопрос о применении этой меры пресечения, сказано в сообщении.

Имена фигурантов не упоминаются, но сумма неправомерной выгоды, а также период ее получения совпадают с обстоятельствами дела экс-главы ГФС Романа Насирова.

Кроме того, 7 марта на сайте агрохолдинга "Укрлендфарминг" было опубликовано заявление его владельца Олега Бахматюка, в котором говорится о его заочном аресте по делу Насирова.

"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", – заявил он.

По мнению Бахматюка, НАБУ "пытается вопреки фактам и здравому смыслу приплести" его к этому делу. Он уверен, что дело "закончится ничем".

"При этом создается впечатление, что скоро не останется коррупционных дел, к которым бы не пытались меня приобщить, несмотря на факты и здравый смысл. Похоже, в НАБУ решили, что в стране не осталось настоящих коррупционеров – чиновников, поэтому упорно пытаются сделать вымышленного коррупционера из бизнесмена. Я вижу в этих событиях наличие четкого мотива – давления на мой бизнес с целью уничтожения его. Чтобы этого не произошло, мы будем защищать свое право в судах – всех необходимых юрисдикций", – добавил он.