ВАКС заочно арестовал Бахматюка по делу Насирова

Об этом 8 марта проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"7 марта 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему председателю ГФС Украины", – говорится в релизе.
Когда подозреваемый будет задержан, суд рассмотрит вопрос о применении этой меры пресечения, сказано в сообщении.
Имена фигурантов не упоминаются, но сумма неправомерной выгоды, а также период ее получения совпадают с обстоятельствами дела экс-главы ГФС Романа Насирова.
Кроме того, 7 марта на сайте агрохолдинга "Укрлендфарминг" было опубликовано заявление его владельца Олега Бахматюка, в котором говорится о его заочном аресте по делу Насирова.
"Решение о моем заочном аресте по делу Насирова является грубым нарушением международного права и бессмысленным продолжением попыток НАБУ обвинить меня хоть в чем-то. Такие противоправные действия унижают Украину как правовое государство и члена международного сообщества", – заявил он.
По мнению Бахматюка, НАБУ "пытается вопреки фактам и здравому смыслу приплести" его к этому делу. Он уверен, что дело "закончится ничем".
"При этом создается впечатление, что скоро не останется коррупционных дел, к которым бы не пытались меня приобщить, несмотря на факты и здравый смысл. Похоже, в НАБУ решили, что в стране не осталось настоящих коррупционеров – чиновников, поэтому упорно пытаются сделать вымышленного коррупционера из бизнесмена. Я вижу в этих событиях наличие четкого мотива – давления на мой бизнес с целью уничтожения его. Чтобы этого не произошло, мы будем защищать свое право в судах – всех необходимых юрисдикций", – добавил он.
Насирову по этому делу сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в октябре 2022 года. По данным следствия, он "при пособничестве своего советника в течение 2015–2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн".
Бахматюк также является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.
Бизнесмен в 2019 году был объявлен в розыск в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).
В ноябре 2020 года Бахматюк рассказывал, что он официально находится в Австрии и украинские правоохранители знают, где он.