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Суд отправил Насирова под арест по делу о взяточничестве. Он сможет выйти под залог в 523 млн грн

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По данным следствия, Насиров причастен к получению неправомерной выгоды в 722 млн грн
По данным следствия, Насиров причастен к получению неправомерной выгоды в 722 млн грн
Фото: Роман Насіров / Facebook

31 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал главе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в 2015-2017 года Роману Насирову меру пресечения по делу о взяточничестве. Это следует из информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, опубликованной в Telegrаm.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда [...] избрала меру пресечения бывшему главе ГФС Украины, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн грн. Судья [...] применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Насиров сможет выйти из-под стражи после уплаты залога в размере 523,2 млн грн.

"По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн", – объяснили в САП.

Контекст:

О том, что Насирову сообщили о подозрении по делу 2015-2016 годов, сообщило 18 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Насирова в Украине также обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.

Ведомства "Государственная фискальная служба" в Украине уже не существует: оно разделено на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, арест, следствие, залог, ГФС, Государственная фискальная служба, Роман Насиров, САП, судья, суд, ВАКС
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