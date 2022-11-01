Суд отправил Насирова под арест по делу о взяточничестве. Он сможет выйти под залог в 523 млн грн

По данным следствия, Насиров причастен к получению неправомерной выгоды в 722 млн грн Фото: Роман Насіров / Facebook

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда [...] избрала меру пресечения бывшему главе ГФС Украины, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн грн. Судья [...] применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Насиров сможет выйти из-под стражи после уплаты залога в размере 523,2 млн грн.

"По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн", – объяснили в САП.