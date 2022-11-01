Суд отправил Насирова под арест по делу о взяточничестве. Он сможет выйти под залог в 523 млн грн

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда [...] избрала меру пресечения бывшему главе ГФС Украины, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 722 млн грн. Судья [...] применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что Насиров сможет выйти из-под стражи после уплаты залога в размере 523,2 млн грн.
"По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн", – объяснили в САП.
О том, что Насирову сообщили о подозрении по делу 2015-2016 годов, сообщило 18 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Насирова в Украине также обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.
Ведомства "Государственная фискальная служба" в Украине уже не существует: оно разделено на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.