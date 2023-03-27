СБУ заявила о ликвидации коррупционной схемы, связанной с "зерновой сделкой"

По данным СБУ, участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным СБУ, участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках "зерновой сделки".

"За взятки они "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. грн посредником, которого чиновники привлекли для передачи взяток. Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере $0,4.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка". Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).