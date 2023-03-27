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СБУ заявила о ликвидации коррупционной схемы, связанной с "зерновой сделкой"

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По данным СБУ, участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию
По данным СБУ, участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию 
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности 27 марта заявила, что ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, которая была связана с "зерновой сделкой".

По данным СБУ, участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках "зерновой сделки".

"За взятки они "гарантировали" зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции. За отказ платить "дань" угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. грн посредником, которого чиновники привлекли для передачи взяток. Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере $0,4.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного "задатка". Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли почти 26 млн тонн зерна.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Одесса, коррупция, экспорт, взятка, чиновники, судно, Госпродпотребслужба, сделка, соглашение, зерно
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