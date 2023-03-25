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Оман предложил Украине создать зерновой хаб на своей территории

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Украина экспортирует зерно в том числе в страны Африки
Украина экспортирует зерно в том числе в страны Африки
Фото: depositphotos.com

Оман предложил Украине рассмотреть создание на его территории украинского зернового хаба. Об этом в интервью "Укринформу", которое вышло 25 марта, рассказал спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

"Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предложил Украине всерьез рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок нашего зерна в страны Африканского рога", – заявил он.

По словам Субха, Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, "который функционирует по сути в Индийском океане".

"Кроме того, Оман имеет отличные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда, Эфиопия. Все это было очень предметно оговорено. Оман готов развивать с нами торгово-экономические связи, но его внешняя инвестиционная деятельность очень ограничена. Поэтому в нынешних условиях, скорее всего, не стоит ожидать каких-либо значительных инвестиционных проектов со стороны Омана, а скорее нужно сфокусироваться на углублении инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром", – сказал дипломат.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Африка, Оман, зерно, Максим Субх
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