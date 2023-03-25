Оман предложил Украине создать зерновой хаб на своей территории

"Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предложил Украине всерьез рассмотреть вопрос создания на территории Султаната украинского зернового или зерново-продовольственного хаба. Оманская сторона также сказала, что в случае его создания Украина могла бы быть абсолютно спокойной по поводу регулярных поставок нашего зерна в страны Африканского рога", – заявил он.

По словам Субха, Украина может получить доступ к одному из самых современных логистических хабов, "который функционирует по сути в Индийском океане".

"Кроме того, Оман имеет отличные политические отношения с такими странами, как Танзания, Кения, Сомали, Уганда, Руанда, Эфиопия. Все это было очень предметно оговорено. Оман готов развивать с нами торгово-экономические связи, но его внешняя инвестиционная деятельность очень ограничена. Поэтому в нынешних условиях, скорее всего, не стоит ожидать каких-либо значительных инвестиционных проектов со стороны Омана, а скорее нужно сфокусироваться на углублении инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром", – сказал дипломат.