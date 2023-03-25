Эрдоган поговорил с Путиным об Украине. Версии Анкары и Москвы несколько отличаются

В марте Эрдоган и Путин уже разговаривали Фото: ЕРА (архив)

"Турецкий лидер позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней (по версии Украины, соглашение продлено на 120 дней. – "ГОРДОН") срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля утверждает, что "высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России".

Государственное турецкое агентство "Анадолу" подтвердило, что Путин и Эрдоган говорили о вывозе зерна, и подчеркнуло, что обсуждалось также "последнее развитие событий вокруг российско-украинской войны".

"Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию по вопросу повторного продления сроков черноморской "зерновой инициативы". Президент Турции отметил также, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между РФ и Украиной путем переговоров", – пишут из Турции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)