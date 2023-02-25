Эрдоган поговорил с Путиным о войне РФ против Украины и заявил ему о необходимости установления "справедливого мира"

Эрдоган и Путин обсудили землетрясения в Турции и события, связанные с войной РФ против Украины, говорится в релизе.
"Президент Эрдоган подчеркнул необходимость достижения справедливого мира для предотвращения дальнейшей гибели людей и разрушений. Выразив искреннее желание Турции возродить достигнутое в Стамбуле соглашение, президент Эрдоган отметил, что Анкара готова оказать всяческую поддержку в этом отношении", – заявили в управлении по связям турецкого лидера.
Expressing Türkiye’s sincere wish for the revival of the agreement reached in Istanbul, President Erdo * an pointed out that Ankara stands ready to provide every kind of support in this regard.— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) February 24, 2023
Разговор Эрдогана с Путиным состоялась после его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщал, что поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией резолюции ООН о "справедливом и прочном мире" в Украине, которая требует от России вывести войска из Украины.
Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским и неоднократно предлагал посредничество для проведения переговоров между ними.
Зеленский заявил 24 февраля на пресс-конференции, что Эрдоган сделал много вещей, важных для Украины. В частности, поддерживает "зерновую инициативу" и посодействовал обмену пленными, благодаря чему были освобождены 215 украинских военных. По словам Зеленского, Эрдоган знает его позицию по поводу возможности проведения переговоров с Путиным.
"Мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему: "Посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Но он не смог этого сделать. И не только он. А он считает, что сможет [сделать это] сейчас. Сейчас мы не можем. [Путин] – это не тот уже человек. Там не с кем говорить", – отметил глава государства.