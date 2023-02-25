Эрдоган поговорил с Путиным о войне РФ против Украины и заявил ему о необходимости установления "справедливого мира"

Эрдоган и Путин обсудили землетрясения в Турции и события, связанные с войной РФ против Украины, говорится в релизе.

"Президент Эрдоган подчеркнул необходимость достижения справедливого мира для предотвращения дальнейшей гибели людей и разрушений. Выразив искреннее желание Турции возродить достигнутое в Стамбуле соглашение, президент Эрдоган отметил, что Анкара готова оказать всяческую поддержку в этом отношении", – заявили в управлении по связям турецкого лидера.

Expressing Türkiye’s sincere wish for the revival of the agreement reached in Istanbul, President Erdo * an pointed out that Ankara stands ready to provide every kind of support in this regard. — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) February 24, 2023

Разговор Эрдогана с Путиным состоялась после его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщал, что поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией резолюции ООН о "справедливом и прочном мире" в Украине, которая требует от России вывести войска из Украины.