ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган поговорил с Путиным о войне РФ против Украины и заявил ему о необходимости установления "справедливого мира"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган поговорил с Путиным по телефону после беседы с Зеленским
Эрдоган поговорил с Путиным по телефону после беседы с Зеленским
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган 24 февраля вечером провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщило управление по связям администрации президента Турции.

Эрдоган и Путин обсудили землетрясения в Турции и события, связанные с войной РФ против Украины, говорится в релизе. 

"Президент Эрдоган подчеркнул необходимость достижения справедливого мира для предотвращения дальнейшей гибели людей и разрушений. Выразив искреннее желание Турции возродить достигнутое в Стамбуле соглашение, президент Эрдоган отметил, что Анкара готова оказать всяческую поддержку в этом отношении", – заявили в управлении по связям турецкого лидера. 

Разговор Эрдогана с Путиным состоялась после его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщал, что поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией резолюции ООН о "справедливом и прочном мире" в Украине, которая требует от России вывести войска из Украины.

Контекст:

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским и неоднократно предлагал посредничество для проведения переговоров между ними.

Зеленский заявил 24 февраля на пресс-конференции, что Эрдоган сделал много вещей, важных для Украины. В частности, поддерживает "зерновую инициативу" и посодействовал обмену пленными, благодаря чему были освобождены 215 украинских военных. По словам Зеленского, Эрдоган знает его позицию по поводу возможности проведения переговоров с Путиным.

"Мы говорили об этом еще до войны. Я говорил ему: "Посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны". Но он не смог этого сделать. И не только он. А он считает, что сможет [сделать это] сейчас. Сейчас мы не можем. [Путин] – это не тот уже человек. Там не с кем говорить", – отметил глава государства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (190163)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (131686)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (103821)
4
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (38947)
5
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (25876)
6
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (23731)
7
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (21156)
8
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео (19248)
 
 
 
 