РФ снова заблокировала в Босфоре проверки судов “зернового соглашения” – Мининфраструктуры

По его информации, представители РФ в стамбульском совместном координационном центре в одностороннем порядке отказались формировать план инспекций судов. В результате 17 апреля ни один корабль не был проверен.
Кроме того, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трем судам, которые уже ожидает груз в одесском порту Пивденный.
"Таким образом, российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие", – заявили в министерстве.
Там отмечают, что с ноября прошлого года представители РФ под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15–18 млн тонн.
"Украина категорически исключает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры – ООН и Турция – смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, работавших 9 месяцев", – заявила украинская сторона.
15 февраля в Мининфраструктуры уже заявляли, что представители РФ в совместном координационном центре уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли более 27 млн тонн зерна.
18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.
МИД РФ несколько раз заявил о том, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем страны-оккупанта будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия.