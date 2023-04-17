РФ снова заблокировала в Босфоре проверки судов “зернового соглашения” – Мининфраструктуры

По его информации, представители РФ в стамбульском совместном координационном центре в одностороннем порядке отказались формировать план инспекций судов. В результате 17 апреля ни один корабль не был проверен.

Кроме того, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трем судам, которые уже ожидает груз в одесском порту Пивденный.

"Таким образом, российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие", – заявили в министерстве.

Там отмечают, что с ноября прошлого года представители РФ под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15–18 млн тонн.

"Украина категорически исключает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. Надеемся, что партнеры – ООН и Турция – смогут обеспечить выполнение всеми сторонами в СКЦ процедур, работавших 9 месяцев", – заявила украинская сторона.

15 февраля в Мининфраструктуры уже заявляли, что представители РФ в совместном координационном центре уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.