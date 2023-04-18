Еврокомиссия выделит еще €100 млн для фермеров стран ЕС

Первый пакет в размере €56 млн для помощи Польше, Болгарии и Румынии был согласован ЕС в конце марта. Он финансируется через программу субсидий для сельского хозяйства в размере €450 млн в год.

"Сейчас мы работаем над вторым пакетом мер, в рамках которого мы продолжим поддерживать эти страны, пострадавшие от вмешательства Украины", – сказал представитель Еврокомиссии.

Он не сообщил подробности суммы, сроков или критериев распределения. По поводу первого пакета он добавил, что помощь была согласована "очень быстро". Объявление было сделано на фоне того, что Венгрия и Польша приняли одностороннее решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.