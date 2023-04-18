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Еврокомиссия выделит еще €100 млн для фермеров стран ЕС

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Еврокомиссия поможет фермерам, которые пострадали от притока украинской сельхозпродукции
Еврокомиссия поможет фермерам, которые пострадали от притока украинской сельхозпродукции
Фото: EPA

Европейская комиссия рассматривает дополнительный пакет поддержки для фермеров из ЕС, пострадавших от притока украинской сельхозпродукции. Об этом 17 апреля на пресс-брифинге заявил представитель ЕК, сообщило Euractiv.

Первый пакет в размере €56 млн для помощи Польше, Болгарии и Румынии был согласован ЕС в конце марта. Он финансируется через программу субсидий для сельского хозяйства в размере €450 млн в год.

"Сейчас мы работаем над вторым пакетом мер, в рамках которого мы продолжим поддерживать эти страны, пострадавшие от вмешательства Украины", – сказал представитель Еврокомиссии.

Он не сообщил подробности суммы, сроков или критериев распределения. По поводу первого пакета он добавил, что помощь была согласована "очень быстро". Объявление было сделано на фоне того, что Венгрия и Польша приняли одностороннее решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, альтернативные пути экспорта в Евросоюз проходят преимущественно через Румынию и Польшу. Польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые, пишет Business Insider.

7 апреля Украина и Польша договорились приостановить экспорт зерна из Украины в ПольшуВенгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины, так как импорт зерна и масличных культур из Украины затрагивает интересы европейских фермеров. 

16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна. 17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия. 18 апреля – Румыния.

В Еврокомиссии раскритиковала односторонние действия стран – членов союза.

Теги: Румыния, Польша, Болгария, Еврокомиссия, Венгрия, импорт, Европейская комиссия, помощь, субсидии, ЕС, зерно
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