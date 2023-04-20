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Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины – СМИ

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Ограничения на вывоз украинского продовольствия в соседние страны ЕС должны продлиться до июня
Ограничения на вывоз украинского продовольствия в соседние страны ЕС должны продлиться до июня
Фото: ЕРА

Под давлением Польши и Венгрии власти Евросоюза готовят ограничения на вывоз украинского зерна. Об этом 20 апреля пишет Financial Times.

Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Брюсселе, планируется до июня запретить импорт продовольствия в граничащие с Украиной страны ЕС (Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию), а также в Болгарию. Исключением станет реэкспорт через эти государства в другие части континента или мира.

Ранее Еврокомиссия обещала властям этих стран ограничить импорт украинской пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника и таким образом защитить местные рынки от демпинга.

Эти меры будут введены, если правительства откажутся от своих текущих мер, на что они еще не согласились, говорится в статье. Хотя, как отмечает FT, эти страны получат 100 млн из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров.

По словам другого чиновника, Брюссель организует конвои грузовиков, поездов и барж для перевозки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

В статье отмечается, что многие страны не хотят платить за этот транспорт, потому что он стоит больше, чем традиционная морская перевозка через Черное море.

Председатель сельскохозяйственного комитета Европарламента Норберт Линс заявил FT, что Брюссель должен сам покупать зерно и отправлять его в третьи страны.

"У Еврокомиссии есть инструменты, и она должна их использовать", – сказал он.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.

15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июняМинистр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу. 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.

Вслед за Польшей о прекращении импорта зерна из Украины или об усилении мер по его контролю заявили Венгрия, Словакия и Болгария, а Румыния рассматривает целесообразность таких шагов. 

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, что она будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров. 

Теги: Украина, Румыния, Польша, Словакия, Болгария, Венгрия, экспорт, Financial Times, ограничения, Евросоюз, кукуруза, зерно
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