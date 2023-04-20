Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины – СМИ

Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Брюсселе, планируется до июня запретить импорт продовольствия в граничащие с Украиной страны ЕС (Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию), а также в Болгарию. Исключением станет реэкспорт через эти государства в другие части континента или мира.

Ранее Еврокомиссия обещала властям этих стран ограничить импорт украинской пшеницы, кукурузы, масличных культур и семян подсолнечника и таким образом защитить местные рынки от демпинга.

Эти меры будут введены, если правительства откажутся от своих текущих мер, на что они еще не согласились, говорится в статье. Хотя, как отмечает FT, эти страны получат €100 млн из фондов ЕС, чтобы компенсировать недовольство фермеров.

По словам другого чиновника, Брюссель организует конвои грузовиков, поездов и барж для перевозки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в нуждающиеся страны. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай.

В статье отмечается, что многие страны не хотят платить за этот транспорт, потому что он стоит больше, чем традиционная морская перевозка через Черное море.

Председатель сельскохозяйственного комитета Европарламента Норберт Линс заявил FT, что Брюссель должен сам покупать зерно и отправлять его в третьи страны.

"У Еврокомиссии есть инструменты, и она должна их использовать", – сказал он.