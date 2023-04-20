В запрете импорта украинского зерна в Польшу есть политический подтекст – министр аграрной политики Украины

По его словам, решение о запрете на ввоз зерна Варшава приняла без предупреждения украинской стороны. До этого стороны рассматривали лишь сокращение экспорта, однако в пятницу появилось решение Польши о полном запрете.

Сольский заявил, что это может быть связано с тем, что в Польше в этом году должны состояться выборы в парламент.

Он опроверг версию о плохом качестве украинского зерна. По словам Сольского, до сих пор Украина не получала таких жалоб. Однако министр допускает, что отдельные партии могли быть повреждены в условиях проблем со снабжением. Он отметил, что подобное случается при международных перевозках.

"90% примеров замечаний по качеству зерна были по одной основной причине – это простаивание неделями или месяцами", – сказал Сольский.