В запрете импорта украинского зерна в Польшу есть политический подтекст – министр аграрной политики Украины

По его словам, решение о запрете на ввоз зерна Варшава приняла без предупреждения украинской стороны. До этого стороны рассматривали лишь сокращение экспорта, однако в пятницу появилось решение Польши о полном запрете.
Сольский заявил, что это может быть связано с тем, что в Польше в этом году должны состояться выборы в парламент.
Он опроверг версию о плохом качестве украинского зерна. По словам Сольского, до сих пор Украина не получала таких жалоб. Однако министр допускает, что отдельные партии могли быть повреждены в условиях проблем со снабжением. Он отметил, что подобное случается при международных перевозках.
"90% примеров замечаний по качеству зерна были по одной основной причине – это простаивание неделями или месяцами", – сказал Сольский.
После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.
15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.
18 апреля Министерство экономики Украины заявило о том, что договорилось с правительством Польши о возобновлении транзита. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, Кабмин ожидает уточнения от польской стороны относительно технических вопросов.