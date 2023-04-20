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В запрете импорта украинского зерна в Польшу есть политический подтекст – министр аграрной политики Украины

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В Минагрополитики прокомментировали запрет Польши на импорт зерна
В Минагрополитики прокомментировали запрет Польши на импорт зерна
Фото: EPA

В решении Польши прекратить ввоз зерна из Украины в одностороннем порядке есть политический подтекст, считает министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Такое мнение он высказал в комментарии "РБК-Украина" 19 апреля.

По его словам, решение о запрете на ввоз зерна Варшава приняла без предупреждения украинской стороны. До этого стороны рассматривали лишь сокращение экспорта, однако в пятницу появилось решение Польши о полном запрете.

Сольский заявил, что это может быть связано с тем, что в Польше в этом году должны состояться выборы в парламент.

Он опроверг версию о плохом качестве украинского зерна. По словам Сольского, до сих пор Украина не получала таких жалоб. Однако министр допускает, что отдельные партии могли быть повреждены в условиях проблем со снабжением. Он отметил, что подобное случается при международных перевозках.

"90% примеров замечаний по качеству зерна были по одной основной причине – это простаивание неделями или месяцами", – сказал Сольский.

Контекст:

После того как вывоз украинского зерна был осложнен из-за российской агрессии, Украина начала искать альтернативные пути экспорта в Евросоюз, они в основном проходят через Румынию и Польшу. Но польские аграрии жалуются, что это зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. В Польше проходили акции протеста фермеров, на фоне кризиса в отставку ушел министр сельского хозяйства.

15 апреля Польша запретила импорт украинского зерна до 30 июня. Министр развития и технологий Вальдемар Буда заявил в Twitter, что Польша будет вести переговоры с Украиной "о построении жесткой системы", которая будет гарантировать исключительно транзит товаров через Польшу. 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины раскритиковало решение Польши и заявило, что оно противоречит договоренностям. "Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", – заявили в министерстве.

18 апреля Министерство экономики Украины заявило о том, что договорилось с правительством Польши о возобновлении транзита. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Юлии Свириденко, Кабмин ожидает уточнения от польской стороны относительно технических вопросов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, импорт, запрет, Николай Сольский, зерно
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