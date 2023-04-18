В 2023 году Украина может собрать не менее 45 млн тонн зерновых – Минагропрод

"Что касается урожая зерновых, то, по словам первого заместителя министра, украинские фермеры нацелены засеять на подконтрольной территории как можно большую площадь. В 2023 году Украина может собрать зерновых не менее 45 млн тонн. При благоприятных погодных условиях – до 50 млн тонн", – говорится в сообщении.
По словам Высоцкого, "никаких угроз для внутренней продовольственной безопасности в Украине нет".
"45 млн тонн – это в два с половиной раза больше, чем нужно – украинцы потребляют около 18 млн тонн зерновых", – объяснил первый замглавы Минагропрода.
21 марта в министерстве озвучивали прогноз, согласно которому валовый сбор зерновых и зернобобовых культур может составить в Украине 44,3 млн тонн.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, в связи с чем пострадало в том числе сельское хозяйство.
В декабре ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.
12 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.
В 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур. Зерновых и зернобобовых тогда было собрано более 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн.
В 2022 году в Украине собрали 53,1 млн тонн зерновых.