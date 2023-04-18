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В 2023 году Украина может собрать не менее 45 млн тонн зерновых – Минагропрод

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В Украине уже идет посевная кампания
В Украине уже идет посевная кампания
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины улучшило прогноз урожайности зерновых в текущем году. Об этом свидетельствует сообщение ведомства за 18 апреля со ссылкой на первого заместителя министра Тараса Высоцкого.

"Что касается урожая зерновых, то, по словам первого заместителя министра, украинские фермеры нацелены засеять на подконтрольной территории как можно большую площадь. В 2023 году Украина может собрать зерновых не менее 45 млн тонн. При благоприятных погодных условиях – до 50 млн тонн", – говорится в сообщении.

По словам Высоцкого, "никаких угроз для внутренней продовольственной безопасности в Украине нет".

"45 млн тонн – это в два с половиной раза больше, чем нужно – украинцы потребляют около 18 млн тонн зерновых", – объяснил первый замглавы Минагропрода.

21 марта в министерстве озвучивали прогноз, согласно которому валовый сбор зерновых и зернобобовых культур может составить в Украине 44,3 млн тонн.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину, в связи с чем пострадало в том числе сельское хозяйство.

В декабре ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" озвучила прогноз, согласно которому в 2023 году в Украине на 45% сократятся посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше будет получено урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

12 марта 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в стране началась посевная кампания.

В 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур. Зерновых и зернобобовых тогда было собрано более 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн.

В 2022 году в Украине собрали 53,1 млн тонн зерновых.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: сельское хозяйство, урожай, Министерство аграрной политики, зерно
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