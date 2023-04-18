В 2023 году Украина может собрать не менее 45 млн тонн зерновых – Минагропрод

В Украине уже идет посевная кампания Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

"Что касается урожая зерновых, то, по словам первого заместителя министра, украинские фермеры нацелены засеять на подконтрольной территории как можно большую площадь. В 2023 году Украина может собрать зерновых не менее 45 млн тонн. При благоприятных погодных условиях – до 50 млн тонн", – говорится в сообщении.

По словам Высоцкого, "никаких угроз для внутренней продовольственной безопасности в Украине нет".

"45 млн тонн – это в два с половиной раза больше, чем нужно – украинцы потребляют около 18 млн тонн зерновых", – объяснил первый замглавы Минагропрода.

21 марта в министерстве озвучивали прогноз, согласно которому валовый сбор зерновых и зернобобовых культур может составить в Украине 44,3 млн тонн.