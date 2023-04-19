Транзит украинской агропродукции через Польшу, Словакию и Венгрию не ограничивается – Минагропрод Украины

Сольский подчеркнул, что у украинского зерна высокое качество Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

"По словам министра, по суше больше всего украинской продукции, почти 90%, транспортируется транзитом через Румынию, на втором месте Польша – 10%, и наименьший транзит осуществляется через Венгрию (около 5–6%) и Словакию (1,5%)", – говорится в сообщении.

В Минагропроде отметили, что "транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает ночью с 20-го на 21 апреля".

"Объем транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются. Однако к транзиту через свою территорию Польша будет применять дополнительный контроль. Об этих мероприятиях уже сообщено участникам рынка. В случае их уточнения информация будет доведена в рабочем порядке", – объяснили в ведомстве.

По словам Сольского, продукция украинского аграрного сектора не уступает по качеству европейской, а украинское правительство и конкретно его министерство "прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать потери аграриев".

"Наш аграрный рынок может гордиться тем, что в сложных условиях, во время войны, выдерживает высокую европейскую конкуренцию с рынком, имеющим много дотаций и преференций по сравнению с украинским бизнесом", – заявил министр.