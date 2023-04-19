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Транзит украинской агропродукции через Польшу, Словакию и Венгрию не ограничивается – Минагропрод Украины

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Сольский подчеркнул, что у украинского зерна высокое качество
Сольский подчеркнул, что у украинского зерна высокое качество
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Facebook

Наибольший транзит сельскохозяйственной продукции из Украины происходит по суше через территорию Румынии, сообщил на брифинге 19 апреля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Об этом информирует сайт министерства.

"По словам министра, по суше больше всего украинской продукции, почти 90%, транспортируется транзитом через Румынию, на втором месте Польша – 10%, и наименьший транзит осуществляется через Венгрию (около 5–6%) и Словакию (1,5%)", – говорится в сообщении.

В Минагропроде отметили, что "транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает ночью с 20-го на 21 апреля".

"Объем транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются. Однако к транзиту через свою территорию Польша будет применять дополнительный контроль. Об этих мероприятиях уже сообщено участникам рынка. В случае их уточнения информация будет доведена в рабочем порядке", – объяснили в ведомстве.

По словам Сольского, продукция украинского аграрного сектора не уступает по качеству европейской, а украинское правительство и конкретно его министерство "прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать потери аграриев".

"Наш аграрный рынок может гордиться тем, что в сложных условиях, во время войны, выдерживает высокую европейскую конкуренцию с рынком, имеющим много дотаций и преференций по сравнению с украинским бизнесом", – заявил министр.

Контекст:

Уже несколько стран приостановили сухопутный импорт зерна из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что снизившаяся в результате ввоза зерна цена навредит их фермерам.

В Польше фермеры жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. 15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.

Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.

17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия.

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если зерно из Украины будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.

19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Румыния, Польша, Словакия, Венгрия, сельское хозяйство, импорт, транзит, Николай Сольский, зерно
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