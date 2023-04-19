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"Чувствительный вопрос". Министр экономики Украины обсудила с коллегой из Болгарии поставки зерна из Украины

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Свириденко отметила, что экспорт зерна является для Украины основной статьей дохода
Свириденко отметила, что экспорт зерна является для Украины основной статьей дохода
Фото: me.gov.ua

19 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в режиме онлайн пообщалась на тему импорта продовольствия из Украины с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым. Об этом проинформировало Министерство экономики Украины.

В ведомстве отметили, что разговор произошел "с целью обсуждения временного запрета на импорт зерна и продуктов питания из Украины, который вводится с сегодняшнего дня" в Болгарии, транзит через которую остается без ограничений.

"Сохранить и продолжить экспорт зерна – это чувствительный и важный вопрос для Украины, поскольку это основная статья дохода в бюджет страны. Наша страна защищается от вооруженной агрессии, и нам как никогда ранее нужно сохранять макроэкономическую стабильность, обеспечивать финансами социальную сферу, военный и экономический фронт", – цитирует украинское Минэкономики своего руководителя.

По ее словам, "у правительства Украины есть цель решить вопрос временного запрета на импорт украинского зерна в Болгарию", и для этого ведется диалог с Софией "о причинах и перспективах положительного решения этой ситуации для обеих стран".

"Министр Никола Стоянов, в свою очередь, выразил солидарность Украине относительно ситуации, в которой страна оказалась в связи с полномасштабным вторжением России. Вместе с тем, по его словам, из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию, и они терпят убытки", – объяснили в Минэкономики Украины.

Болгарский министр подчеркнул, что в вопросе импорта "Болгария ожидает решения, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны".

Диалог продолжается, отметили в Министерстве экономики Украины.

19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.

Контекст:

Уже несколько стран приостановили сухопутный импорт зерна из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что снизившаяся в результате ввоза зерна цена навредит их фермерам.

В Польше фермеры жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. 15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.

Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.

16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.

17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия.

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если зерно из Украины будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Болгария, экономика, бюджет, импорт, доходы, Министерство экономики, экспорт, Минэкономики, Юлия Свириденко, зерно
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