"Чувствительный вопрос". Министр экономики Украины обсудила с коллегой из Болгарии поставки зерна из Украины

В ведомстве отметили, что разговор произошел "с целью обсуждения временного запрета на импорт зерна и продуктов питания из Украины, который вводится с сегодняшнего дня" в Болгарии, транзит через которую остается без ограничений.

"Сохранить и продолжить экспорт зерна – это чувствительный и важный вопрос для Украины, поскольку это основная статья дохода в бюджет страны. Наша страна защищается от вооруженной агрессии, и нам как никогда ранее нужно сохранять макроэкономическую стабильность, обеспечивать финансами социальную сферу, военный и экономический фронт", – цитирует украинское Минэкономики своего руководителя.

По ее словам, "у правительства Украины есть цель решить вопрос временного запрета на импорт украинского зерна в Болгарию", и для этого ведется диалог с Софией "о причинах и перспективах положительного решения этой ситуации для обеих стран".

"Министр Никола Стоянов, в свою очередь, выразил солидарность Украине относительно ситуации, в которой страна оказалась в связи с полномасштабным вторжением России. Вместе с тем, по его словам, из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию, и они терпят убытки", – объяснили в Минэкономики Украины.

Болгарский министр подчеркнул, что в вопросе импорта "Болгария ожидает решения, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны".

Диалог продолжается, отметили в Министерстве экономики Украины.

19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.