"Чувствительный вопрос". Министр экономики Украины обсудила с коллегой из Болгарии поставки зерна из Украины

В ведомстве отметили, что разговор произошел "с целью обсуждения временного запрета на импорт зерна и продуктов питания из Украины, который вводится с сегодняшнего дня" в Болгарии, транзит через которую остается без ограничений.
"Сохранить и продолжить экспорт зерна – это чувствительный и важный вопрос для Украины, поскольку это основная статья дохода в бюджет страны. Наша страна защищается от вооруженной агрессии, и нам как никогда ранее нужно сохранять макроэкономическую стабильность, обеспечивать финансами социальную сферу, военный и экономический фронт", – цитирует украинское Минэкономики своего руководителя.
По ее словам, "у правительства Украины есть цель решить вопрос временного запрета на импорт украинского зерна в Болгарию", и для этого ведется диалог с Софией "о причинах и перспективах положительного решения этой ситуации для обеих стран".
"Министр Никола Стоянов, в свою очередь, выразил солидарность Украине относительно ситуации, в которой страна оказалась в связи с полномасштабным вторжением России. Вместе с тем, по его словам, из-за импорта украинского зерна и продовольствия местным сельхозпроизводителям трудно реализовать собственную продукцию, и они терпят убытки", – объяснили в Минэкономики Украины.
Болгарский министр подчеркнул, что в вопросе импорта "Болгария ожидает решения, согласно которому украинская продукция не будет перегружать местный рынок, а будет гарантированно экспортироваться в другие страны".
Диалог продолжается, отметили в Министерстве экономики Украины.
19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.
Уже несколько стран приостановили сухопутный импорт зерна из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что снизившаяся в результате ввоза зерна цена навредит их фермерам.
В Польше фермеры жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. 15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.
Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.
16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.
17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия.
18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если зерно из Украины будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.