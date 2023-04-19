Союз молочных предприятий Украины призвал ввести "зеркальный" импорт польской молочной продукции в Украину

Договоренность не меняет ситуацию с запретом молочного экспорта и ставит под удар украинскую молочную отрасль, отметили в союзе Фото: depositphotos.com

"В Варшаве завершились двухдневные переговоры представителей украинского правительства с польскими коллегами по введенному на период с 15 апреля по 30 июня запрету на импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также ее транзит. Результатом переговоров стала договоренность о возобновлении транзита через территорию Польши с 21 апреля. Союз молочных предприятий Украины разочарован таким результатом переговоров", – сказано в заявлении.

Договоренность не меняет ситуацию с запретом молочного экспорта и тем самым ставит под удар отечественную молочную отрасль, отметили в союзе.

"Мы требуем от нашего правительства защитить отечественную молочную отрасль введением зеркальных мер: запретить импорт польской молочной продукции в Украину на период запрета ввоза украинских молокопродуктов в Польшу. СМПУ напоминает: решение об ограничении торговли может принимать только Еврокомиссия. Мы рассчитываем на поддержку правительства Украины и европейских коллег, которые могут вернуть торговые отношения наших стран в поле европейского законодательства", – подытожили авторы обращения.