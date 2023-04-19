Союз молочных предприятий Украины призвал ввести "зеркальный" импорт польской молочной продукции в Украину

"В Варшаве завершились двухдневные переговоры представителей украинского правительства с польскими коллегами по введенному на период с 15 апреля по 30 июня запрету на импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также ее транзит. Результатом переговоров стала договоренность о возобновлении транзита через территорию Польши с 21 апреля. Союз молочных предприятий Украины разочарован таким результатом переговоров", – сказано в заявлении.
Договоренность не меняет ситуацию с запретом молочного экспорта и тем самым ставит под удар отечественную молочную отрасль, отметили в союзе.
"Мы требуем от нашего правительства защитить отечественную молочную отрасль введением зеркальных мер: запретить импорт польской молочной продукции в Украину на период запрета ввоза украинских молокопродуктов в Польшу. СМПУ напоминает: решение об ограничении торговли может принимать только Еврокомиссия. Мы рассчитываем на поддержку правительства Украины и европейских коллег, которые могут вернуть торговые отношения наших стран в поле европейского законодательства", – подытожили авторы обращения.
15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна и другой продукции в Польшу до 30 июня. В Польше фермеры жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. Такое решение приняли или обсуждают и другие страны.
18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если зерно из Украины будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.