ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Союз молочных предприятий Украины призвал ввести "зеркальный" импорт польской молочной продукции в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Договоренность не меняет ситуацию с запретом молочного экспорта и ставит под удар украинскую молочную отрасль, отметили в союзе
Договоренность не меняет ситуацию с запретом молочного экспорта и ставит под удар украинскую молочную отрасль, отметили в союзе
Фото: depositphotos.com

В Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ) заявили 19 апреля, что разочарованы результатом переговоров украинского правительства с польскими коллегами по введенному на период с 15 апреля по 30 июня запрету на импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также ее транзит.

"В Варшаве завершились двухдневные переговоры представителей украинского правительства с польскими коллегами по введенному на период с 15 апреля по 30 июня запрету на импорт в Польшу украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также ее транзит. Результатом переговоров стала договоренность о возобновлении транзита через территорию Польши с 21 апреля. Союз молочных предприятий Украины разочарован таким результатом переговоров", – сказано в заявлении.

Договоренность не меняет ситуацию с запретом молочного экспорта и тем самым ставит под удар отечественную молочную отрасль, отметили в союзе.

"Мы требуем от нашего правительства защитить отечественную молочную отрасль введением зеркальных мер: запретить импорт польской молочной продукции в Украину на период запрета ввоза украинских молокопродуктов в Польшу. СМПУ напоминает: решение об ограничении торговли может принимать только Еврокомиссия. Мы рассчитываем на поддержку правительства Украины и европейских коллег, которые могут вернуть торговые отношения наших стран в поле европейского законодательства", – подытожили авторы обращения.

Контекст:

15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна и другой продукции в Польшу до 30 июня. В Польше фермеры жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. Такое решение приняли или обсуждают и другие страны.

18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если зерно из Украины будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.

Теги: Польша, экспорт, молоко, транзит, торговля, фермеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хуже всего когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Галина ГРИШИНА
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Галина ГРИШИНА
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Простой рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Простой рецепт вкусной и ароматной выпечки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (101398)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (76701)
3
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (75852)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (73492)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (63822)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (54841)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (41176)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (40571)
 
 
 
 