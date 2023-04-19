Венгрия запретила экспорт 25 категорий украинских сельхозтоваров

В частности, запрет распространяется на зерновые, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса. Он будет действует до 30 июня. При этом Венгрия не запрещает транзит этой продукции по своей территории.
Транзит продукции будут проверяться на всей территории Венгрии. Если перевозчик нарушит правило, ему будет грозить штраф. Он может достигать полной стоимости груза, говорится в сообщении.
Министр добавил, что такие временные меры, по его мнению, "дадут возможность" принять значимые и долгосрочные меры в Европейском союзе по поводу экспорта украинских товаров.
По поводу "коридоров солидарности" Надь отметил, что Венгрия хотела бы видеть соглашение на уровне ЕС с Украиной, которое гарантировало бы, что украинские товары, предназначенные для экспорта через Венгрию, будут направленны на первоначальные целевые рынки.
Министр добавил, что субъекты сельского хозяйства ожидают от союза "справедливых рыночных условий" для европейского сельского хозяйства.
"Правительство Венгрии всегда стоит на стороне венгерских фермеров", – написал Надь в Facebook.
Уже несколько стран приостановили сухопутный импорт зерна из Украины или объявили о намерениях это сделать из-за опасений, что снизившаяся в результате ввоза зерна цена навредит их фермерам.
В Польше фермеры жаловались, что украинское зерно оседает в Польше и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые. 15 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подписал документы о временном запрете импорта украинского зерна в Польшу до 30 июня.
Венгрия 9 апреля заявила об усилении мер по контролю импорта зерна, поступающего из Украины. А 15 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины.
16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает вопрос о запрете импорта украинского зерна.
17 апреля о прекращении импорта зерна из Украины объявила Словакия.
18 апреля стало известно, что Украина договорилась с правительством Польши о возобновлении транзита агропродукции при условии, если зерно из Украины будет сопровождаться конвоем и контролироваться с помощью GPS-трекеров.
19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, при этом сохраняется транзит товаров.