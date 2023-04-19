Венгрия запретила экспорт 25 категорий украинских сельхозтоваров

В частности, запрет распространяется на зерновые, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса. Он будет действует до 30 июня. При этом Венгрия не запрещает транзит этой продукции по своей территории.

Транзит продукции будут проверяться на всей территории Венгрии. Если перевозчик нарушит правило, ему будет грозить штраф. Он может достигать полной стоимости груза, говорится в сообщении.

Министр добавил, что такие временные меры, по его мнению, "дадут возможность" принять значимые и долгосрочные меры в Европейском союзе по поводу экспорта украинских товаров.

По поводу "коридоров солидарности" Надь отметил, что Венгрия хотела бы видеть соглашение на уровне ЕС с Украиной, которое гарантировало бы, что украинские товары, предназначенные для экспорта через Венгрию, будут направленны на первоначальные целевые рынки.

Министр добавил, что субъекты сельского хозяйства ожидают от союза "справедливых рыночных условий" для европейского сельского хозяйства.

"Правительство Венгрии всегда стоит на стороне венгерских фермеров", – написал Надь в Facebook.



