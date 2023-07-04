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Болгария уже формирует новый пакет помощи для Украины – министр обороны страны Тагарев

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Тагарев сказал, что основу будущего пакета помощи составляют боеприпасы, но есть и военная техника
Тагарев сказал, что основу будущего пакета помощи составляют боеприпасы, но есть и военная техника
Фото: mod.bg

Болгария уже начала готовить следующий пакет военной помощи для Украины, но конкретные сроки пока неизвестны. Об этом 4 июля в интервью "Главкому" сказал новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

На вопрос о том, когда стоит ожидать новый пакет военной помощи для Украины, министр ответил: "Скорее всего, он уже начал формироваться".

"То есть процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определенное время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и передавать ей в первую очередь то, что для нее на этом этапе является необходимым. Здесь нужна гибкость с нашей стороны, и мы в принципе готовы к этому", – отметил Тагарев.

Конкретизировать, что именно может войти в этот пакет, министр отказался из-за конфиденциальности такой информации.

"Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", – сказал он.

Контекст:

В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.

20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.

6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.

26 июня правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, его содержание традиционно не разглашается.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Болгария, война, военная техника, военная помощь, помощь, боеприпасы, война России против Украины, Тодор Тагарев
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