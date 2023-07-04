Болгария уже формирует новый пакет помощи для Украины – министр обороны страны Тагарев

Тагарев сказал, что основу будущего пакета помощи составляют боеприпасы, но есть и военная техника Фото: mod.bg

На вопрос о том, когда стоит ожидать новый пакет военной помощи для Украины, министр ответил: "Скорее всего, он уже начал формироваться".

"То есть процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определенное время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и передавать ей в первую очередь то, что для нее на этом этапе является необходимым. Здесь нужна гибкость с нашей стороны, и мы в принципе готовы к этому", – отметил Тагарев.

Конкретизировать, что именно может войти в этот пакет, министр отказался из-за конфиденциальности такой информации.

"Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", – сказал он.