Болгария уже формирует новый пакет помощи для Украины – министр обороны страны Тагарев

На вопрос о том, когда стоит ожидать новый пакет военной помощи для Украины, министр ответил: "Скорее всего, он уже начал формироваться".
"То есть процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определенное время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и передавать ей в первую очередь то, что для нее на этом этапе является необходимым. Здесь нужна гибкость с нашей стороны, и мы в принципе готовы к этому", – отметил Тагарев.
Конкретизировать, что именно может войти в этот пакет, министр отказался из-за конфиденциальности такой информации.
"Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", – сказал он.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
20 января 2023 года издание Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.
26 июня правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, его содержание традиционно не разглашается.