Премьер Болгарии заявил, что в стране больше не будут закрывать глаза на вмешательство РФ

Он отметил, что давно пора положить конец практике, когда правоохранительные органы и службы безопасности Болгарии закрывают глаза, когда речь идет о расследовании дел, за которые, вероятно, дергает за ниточки Москва.
Одним из приоритетов нового правительства Денкова является широкомасштабная реформа спецслужб с целью выкорчевать агентов Москвы, подчеркнуло Politico. Но эти попытки натолкнулись на сопротивление президента Болгарии Румена Радева, который считается пророссийским и назначает глав различных служб безопасности страны, препятствуя любым изменениям в системе, указало издание.
По словам Денкова, его правительство будет добиваться изменения закона, если только президент "не изменит свою точку зрения".
Премьер признал, что невозможно сказать, как велико влияние Москвы в Болгарии. При этом Денков не смог ответить, повторяет ли президент Радев российскую позицию из личных убеждений или же выполняет прямые указания Кремля.
6 июня парламент Болгарии утвердил коалиционное правительство во главе с премьер-министром Денковым.
По данным СМИ, Россия в 2016 году планировала совершить переворот в Болгарии.
Радев победил на президентских выборах в Болгарии в ноябре 2021 года. Он дважды называл оккупированный Крым российским, а санкции против России – неэффективными.
В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и новым премьером страны Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.
27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".
В конце июня в Болгарии загорелся оружейный склад бизнесмена Эмилиана Гебрева, которого травили агенты ГРУ РФ, это был второй инцидент за год на этом объекте. Гебрев ранее признал, что продавал оружие Украине после 2014 года.