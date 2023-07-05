Премьер Болгарии заявил, что в стране больше не будут закрывать глаза на вмешательство РФ

Он отметил, что давно пора положить конец практике, когда правоохранительные органы и службы безопасности Болгарии закрывают глаза, когда речь идет о расследовании дел, за которые, вероятно, дергает за ниточки Москва.

Одним из приоритетов нового правительства Денкова является широкомасштабная реформа спецслужб с целью выкорчевать агентов Москвы, подчеркнуло Politico. Но эти попытки натолкнулись на сопротивление президента Болгарии Румена Радева, который считается пророссийским и назначает глав различных служб безопасности страны, препятствуя любым изменениям в системе, указало издание.

По словам Денкова, его правительство будет добиваться изменения закона, если только президент "не изменит свою точку зрения".

Премьер признал, что невозможно сказать, как велико влияние Москвы в Болгарии. При этом Денков не смог ответить, повторяет ли президент Радев российскую позицию из личных убеждений или же выполняет прямые указания Кремля.

6 июня парламент Болгарии утвердил коалиционное правительство во главе с премьер-министром Денковым.