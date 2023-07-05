Глава минобороны Болгарии подтвердил визит Зеленского в Софию и выразил сожаление по поводу утечки информации

О том, что Зеленский в четверг посетит Болгарию, 4 июля проинформировало болгарское издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники.
Тагарев выразил сожаление, что информация о визите Зеленского в Софию "просочилась в публичную плоскость".
По его словам, "к такому визиту готовились некоторое время, он не публичный".
Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Николай Денков является ярым поклонником Украины в отличии от президента страны Румена Радева, с которым Зеленский, вероятно, встретится в ходе визита.
В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.
В начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года парламент одобрил оказание военной поддержки Киеву. 23 декабря в Болгарии сообщили о начале отправки военной и военно-технической помощи в Украину.
20 января 2023 года издание Die Welt опубликовало расследование, согласно которому Болгария активно поддерживала Украину боеприпасами и дизельным топливом в первые месяцы полномасштабной войны, хотя публично выступала против поставок.
6 марта портал Euractiv написал, что за последние два года Украина получила от Болгарии через третьи страны оружия на миллиарды долларов, при этом Болгария не заключила ни одной прямой сделки с Украиной.
27 апреля на тот момент и.о. главы МИД Болгарии Николай Милков заявил, что страна сталкивается с "беспрецедентными гибридными атаками со стороны России".