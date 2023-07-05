Глава минобороны Болгарии подтвердил визит Зеленского в Софию и выразил сожаление по поводу утечки информации

О том, что Зеленский 6 июля посетит Софию, проинформировали болгарские СМИ Фото: presedinte.md (архив)

О том, что Зеленский в четверг посетит Болгарию, 4 июля проинформировало болгарское издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники.

Тагарев выразил сожаление, что информация о визите Зеленского в Софию "просочилась в публичную плоскость".

По его словам, "к такому визиту готовились некоторое время, он не публичный".

Как отмечает Politico, новый премьер Болгарии Николай Денков является ярым поклонником Украины в отличии от президента страны Румена Радева, с которым Зеленский, вероятно, встретится в ходе визита.

В октябре прошлого года Радев отказался присоединиться к декларации об ускоренном вступлении Украины в НАТО, а в июне 2023-го назвал "ошибкой" возможное предоставление Украине снарядов. Этот вопрос вызвал заочный спор между Радевым и Денковым, который считает, что Болгария должна соблюдать свои обязательства, сообщали СМИ.